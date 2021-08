Reprodução/Flickr Os ministros das Relações Exteriores do G7 vão se reunir de maneira virtual

Nesta quinta-feira (19), os ministros das Relações Exteriores do G7 vão se reunir de maneira virtual para debater a crise política do Afeganistão após a retomada do poder pelo Talibã.

Em nota oficial, a Farnesina informou que o chanceler italiano, Luigi Di Maio, participará do encontro a partir das 14h30 (9h30 no horário de Brasília).

O anúncio do encontro dos chanceleres ocorre em um momento que os líderes do bloco tentam fazer uma reunião de cúpula. Em uma nota oficial divulgada na noite desta terça-feira (17), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informaram que o encontro deve ocorrer "nas próximas semanas".

Os britânicos, que têm a presidência rotativa do G7, queriam que os diálogos unissem os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas - EUA, Rússia, China, França, Reino Unido - e se estendessem para os países do G7 que não fazem parte do grupo - Itália, Alemanha, Canadá e Japão. Mas, não há confirmação nesse sentido ainda.



O Talibã retomou o poder depois de 20 anos no último domingo (15), após ocuparem Cabul e o então presidente, Ashraf Ghani, fugir. Em menos de 10 dias, os fundamentalistas conquistaram praticamente todo o território nacional.

A tomada de Cabul fez com que os países aliados dos EUA fizessem uma saída caótica de funcionários, diplomatas, militares e civis que trabalharam para eles durante o período de invasão.