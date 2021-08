Reprodução/Twitter Membros do Talibã praticam exercícios em academia no Afeganistão





Soldados do Talibã foram flagrados treinando em uma academia do país. No vídeo que circula no Twitter desde a noite de segunda-feira (16), um dia depois do grupo tomar o poder no Afeganistão, eles se exercitam enquanto conversam de forma descontraída no espaço, localizado dentro do palácio presidencial de Cabul.



Leia: Talibã possui histórico de interferência no esporte do Afeganistão

O palácio foi entregue aos militantes depois que o presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país no domingo (15). No registro, os membros do grupo aparecem utilizando os equipamentos da academia e circulando pelo espaço.

"Eles praticam esportes na Jim Hall, no Palácio Presidencial em Cabul", segundo postou o site de notícias do Oriente Médio Mulhak no Twitter. Assista:

عناصر " #طالبان " يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في #كابل pic.twitter.com/A2ZraOqHtm — Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) August 16, 2021