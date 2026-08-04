Incêndios atingem Portugal
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Incêndios atingem Portugal

Nos anos 1950, Portugal  sofria com erosão severa, o campo se esvaziava e a ditadura de António Salazar buscava uma indústria florestal lucrativa. Os portugueses precisavam de uma alternativa que crescesse rápido, firmasse o solo degradado e alimentasse a fabricação de papel. Foi assim que o eucalipto, árvore trazida da Austrália, foi introduzido no país. O lado negativo da decisão, porém, só apareceria décadas depois.

Incêndios atingem Portugal
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Incêndios atingem Portugal


A maior mudança aconteceu no desenho do território português, não nas espécies em si. Foram plantadas faixas contínuas de pinheiro e eucalipto, que ocuparam áreas antes divididas entre lavoura, pasto e  mata variada. A decisão rendeu mais dinheiro, mas as barreiras que dificultavam o avanço das chamas sumiram.

Incêndios atingem Portugal
Reprodução Wikimedia Commons/Gabriel Ugalde - Own work
Incêndios atingem Portugal


O eucalipto não causa incêndios, mas muda consideravelmente o comportamento do fogo  depois que começa. Os óleos essenciais da árvore ardem com facilidade e, sob calor forte, queimam  de forma intensa. O carvalho e o sobreiro, plantas nativa s de Portugal, faziam o oposto e seguravam a propagação  das chamas.

Incêndio
Joédson Alves/ Agência Brasil
Incêndio


A conta chegou setenta anos depois. Em julho deste ano, um incêndio na vila de Vouzela devorou 15 mil hectares em quatro dias, mobilizando mais de mil bombeiros para controlar o  fogo.

Incêndio em floresta de eucalipto
Reprodução/Arquivo pessoal
Incêndio em floresta de eucalipto


Segundo especialistas, a solução passa pela diversificação da paisagem e pela quebra da continuidade da vegetação  como saída prática. Os profissionais defendem um programa governamental de redistribuição do plantio, não apenas um combate às chamas no verão, como acontece nos dias atuais.


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