Reprodução Facebook/Dunellen Borough Police Department Agente de Nova Jersey passou seis horas escondido em uma fantasia de vegetação, com binóculos na mão

Um policial de Dunellen, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, vestiu uma fantasia de arbusto e ficou seis horas parado à beira de uma rua movimentada. Usando binóculos, o agente da lei observou quem dirigia com o celular na mão e fez 74 autuações no período.

O próprio Departamento de Polícia de Dunellen divulgou a operação no Facebook, com fotos do agente camuflado no meio da vegetação. A ação aconteceu em um trecho movimentado da North Washington Avenue, na altura do número 100, que fica no centro da cidade e tem um tráfego intenso.

Segundo o New York Post, as multas por esse tipo de infração em Nova Jersey vão de 200 a 400 dólares, o equivalente a algo entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.

Em casos de reincidência, a punição aumenta: o motorista pode receber uma multa de US$ 800, cerca de R$ 4,4 mil, além de levar três pontos na carteira de habilitação e o direito de dirigir por até 90 dias.

Na rede social, a corporação usou o caso para alertar os motoristas e reprovou a dependência dos condutores por aparelhos celulares.

Que isso sirva de lembrete: esse texto ou notificação pode esperar. Mantenha os olhos na estrada, não na tela! Dunellen Borough Police Department







