Um policial de Dunellen, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, vestiu uma fantasia de arbusto e ficou seis horas parado à beira de uma rua movimentada. Usando binóculos, o agente da lei observou quem dirigia com o celular na mão e fez 74 autuações no período.
O próprio Departamento de Polícia de Dunellen divulgou a operação no Facebook, com fotos do agente camuflado no meio da vegetação. A ação aconteceu em um trecho movimentado da North Washington Avenue, na altura do número 100, que fica no centro da cidade e tem um tráfego intenso.
Segundo o New York Post, as multas por esse tipo de infração em Nova Jersey vão de 200 a 400 dólares, o equivalente a algo entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.
Em casos de reincidência, a punição aumenta: o motorista pode receber uma multa de US$ 800, cerca de R$ 4,4 mil, além de levar três pontos na carteira de habilitação e o direito de dirigir por até 90 dias.
Na rede social, a corporação usou o caso para alertar os motoristas e reprovou a dependência dos condutores por aparelhos celulares.
Que isso sirva de lembrete: esse texto ou notificação pode esperar. Mantenha os olhos na estrada, não na tela! Dunellen Borough Police Department