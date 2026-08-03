Reprodução/Matthew L. Niemiller - Niemiller Nature Demogorgonichthys arcanus, o peixe-demônio sem olhos

Um peixe-demônio raro sem olhos e sem pigmentação foi registrado na caverna Bobcat, no Alabama, nos Estados Unidos. A nova espécie ganhou o nome científico de Demogorgonichthys arcanus, em referência ao monstro Demogorgon, da série Stranger Things. As informações são da revista Scientific Reports.

Batizado de Demogorgonichthys arcanus em referência à série Stranger Things, o animal translúcido pode estar entre os peixes mais raros do planeta. Créditos: Reprodução Facebook/Niemiller Nature pic.twitter.com/cTSczbut2X— iG (@iG) August 3, 2026





A caverna Bobcat fica sob o Arsenal Redstone, base do Exército americano que fabricou armas químicas na Segunda Guerra Mundial. O animal catalogado tem pele translúcida, deixando parte do cérebro à vista. Além disso, o peixe também tem uma corcunda, raios espinhosos e um focinho diferente de outros animais cavernosos.

Reprodução/Matthew L. Niemiller - Niemiller Nature Demogorgonichthys arcanus, o peixe-demônio sem olhos





A descoberta, por incrível que pareça, aconteceu por acidente. O professor Matthew Niemiller, da Universidade do Alabama, fazia uma vistoria de rotina quando escorregou na lama e caiu numa poça profunda. A queda assustou um peixe e um lagostim escondidos sob uma saliência de rocha.

Divulgação/Scientific Reports Demogorgonichthys arcanus, o peixe-demônio sem olhos





Niemiller aproveitou a oportunidade e fotografou os espécimes com uma câmera subaquática antes que o barro deixasse a água turva. Só dias depois, revendo as imagens, o acadêmico desconfiou de que aquilo não era o esperado.

Tomografias, testes genéticos e outras análises mostraram um esqueleto diferente de tudo o que já havia sido catalogado até então. Dessa forma, nasceram um gênero e uma espécie novos, descritos no dia 6 de julho.

Divulgação/Scientific Reports Demogorgonichthys arcanus, o peixe-demônio sem olhos





Ainda não se sabe quase nada sobre o Demogorgonichthys arcanus. Os cientistas não distinguem machos de fêmeas e não conseguiram entender como a reprodução acontece. Quanto à alimentação, os pesquisadores acreditam que o peixe engole qualquer coisa que caiba na boca.

Divulgação/Scientific Reports Demogorgonichthys arcanus, o peixe-demônio sem olhos





Niemiller contou 27 exemplares na última visita à caverna, número que não corresponde à população total. A bacia que abastece o sistema é pequena, indicando risco alto de extinção.



