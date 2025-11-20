Reprodução/ Redes Sociais Incêndio atinge um dos pavilhões da Blue Zone durante a COP30.





Todas as atividades da COP30 foram canceladas após um incêndio de grandes proporções atingir um dos pavilhões da Blue Zone, local onde ocorrem as negociações oficiais, onde fica a Cúpula de Líderes e dos pavilhões de países.





O incêndio começou por volta das 14h, em um dos estandes. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, houve correria e o pavilhão foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros.





De acordo com a organização da COP30, o fogo já está controlado e não houve feridos. As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local.

Por meio das redes sociais, governador do Pará, Helder Barbalho, tranquilizou a população.

"O incêndio na Zona Azul da COP30 está controlado! As equipes agiram rapidamente para evacuar a área e o Corpo de Bombeiros está trabalhando no rescaldo do fogo. A brigada foi acionada pela ONU Brasil, responsável pela gestão do espaço durante a conferência."

A causa do incêndio ainda está sob investigação e a organização do evento investiga se um celular teria iniciado o fogo.