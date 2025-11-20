Reprodução Incêndio provoca correria na Blue Zone da COP 30 e deixa 13 pessoas atendidas por inalação de fumaça

Um incêndio ocorrido na tarde desta quinta-feira (20) provocou correria e momentos de desespero na Blue Zone da COP30, em Belém. De acordo com as autoridades, 13 pessoas precisaram de atendimento médico por causa da fumaça.

Em nota, o governador do Pará, Helder Barbalho, informou que o incêndio foi rapidamente controlado pelos bombeiros. Por segurança, a energia elétrica foi cortada e a evacuação foi coordenada por agentes da ONU e do governo estadual.

Participantes relataram que ouviram gritos de “Fujam, fujam, fogo!” dentro do Pavilhão de Portugal, enquanto as chamas se espalhavam a partir do pavilhão da China, onde o incidente teria começado. No Pavilhão da África, testemunhas também relataram ter ouvido um estrondo.

Um operador de áudio que trabalhava no local afirmou que um curto-circuito pode ter provocado o início do fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e conseguiu conter as chamas antes que elas atingissem outros pavilhões da área internacional.

Após o controle das chamas, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, e todas as atividades previstas para o período foram suspensas. A norte-americana Henna Hundal, que participava do evento, contou que estava próxima ao local e precisou correr para deixar a área atingida.

A ONU já havia alertado, em carta enviada anteriormente, sobre potenciais riscos de segurança decorrentes de exposição elétrica e infiltrações na estrutura do evento. Na primeira semana da COP 30, a organização cobrou do governo brasileiro a resolução de falhas estruturais identificadas.

Durante a tarde, a movimentação na Blue Zone foi marcada pela presença de equipes do Corpo de Bombeiros e funcionários responsáveis pela limpeza e avaliação dos danos.