Correios/Reprodução Estrutura dos Correios será montada no Parque da Cidade durante a COP30, em Belém

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas ( COP30 ), que será realizada de 10 a 21 de novembro no Parque da Cidade, em Belém, os Correios montarão três espaços para oferecer serviços postais e de armazenamento, em uma área de mais de 300 m².

Os locais vão atender delegações internacionais, expositores e o governo federal, com equipamentos elétricos para reduzir as emissões de carbono.

A estrutura foi desenhada para cobrir todas as necessidades do evento.

Na Zona Azul, área de acesso restrito, haverá um ponto de atendimento para envios nacionais e internacionais e um centro operacional de 200m² para o recebimento e preparação das cargas das delegações.

Já na Zona Verde, aberta ao público, um centro de 100m² abrigará três pontos de atendimento e uma área para a logística de entrega de materiais para os expositores.

Além dos espaços dentro do Parque da Cidade, os Correios contarão com um Centro de Logística Integrada de 2.500m² localizado no Bairro Telégrafo. Este local será responsável por receber, conferir e armazenar toda a carga que abastecerá diariamente as duas zonas do evento.

Em todas as suas atividades durante a conferência, a empresa planeja utilizar equipamentos logísticos elétricos, como veículos e empilhadeiras. A medida tem como objetivo diminuir a emissão de poluentes, alinhando-se com os princípios do evento.

Sobre a COP30

ACOP30 reunirá lideranças globais, cientistas, jornalistas, representantes indígenas e membros da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento da crise climática, com foco especial na Amazônia e em políticas de preservação ambiental.

Durante a conferência, serão debatidos os principais desafios da agenda climática internacional, que envolvem a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação aos impactos das mudanças climáticas, o financiamento para países em desenvolvimento e o avanço de tecnologias de energia limpa e soluções de baixo carbono.





Também estarão em pauta a preservação das florestas, o equilíbrio da biodiversidade, a defesa da justiça climática e os efeitos sociais da crise ambiental sobre comunidades vulneráveis.