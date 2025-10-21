Reprodução/Flickr/cop30amazonia Belém, capital da COP30.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) é, sem dúvida, um dos eventos mais esperados no ano. Realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro, a conferência receberá lideranças globais, jornalistas, cientistas, representantes indígenas e a sociedade civil para debater estratégias diante da crise climática, com atenção especial para a Amazônia.

Leia mais notícias sobre a conferência: Quando começa a COP30? Confira o calendário de Dias Temáticos

Ao longo da conferência, serão abordados os principais desafios e prioridades da agenda climática internacional, que incluem:

Redução de emissões de gases de efeito estufa;

Adaptação às mudanças climáticas;

Financiamento climático para países em desenvolvimento;

Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono;

Preservação de florestas e biodiversidade;

Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.

Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris

Para compreender os principais temas que serão discutidos durante a COP30, é importante entender o histórico de negociações climáticas, que inclui marcos importantes como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris.

No âmbito da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas dobre Mudança do Clima), o Protocolo de Quioto, adotado em 1997, estabeleceu metas quantitativas de redução de emissões para países desenvolvidos, determinando uma redução de 5% entre 2008 e 2012 em relação aos níveis de 1990.





O protocolo criou mecanismos de mercado para o cumprimento dos compromissos assumidos. Entre eles, destaca-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permitiu a implementação de projetos de redução de gases de efeito estufa, garantindo benefícios de mitigação e incentivando a economia sustentável.

Já o acordo de Paris, adotado em dezembro de 2015 durante a COP21, reforçou a centralidade da UNFCCC e estabeleceu três objetivos principais:

manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2º C, com esforços para limitá-lo a 1,5º C;

incrementar capacidades de adaptação e resiliência;

alinhar os fluxos financeiros aos demais objetivos do Acordo.

O Acordo de Paris ainda criou a obrigação para que todos os países, tanto desenvolvidos, quanto em desenvolvimento, apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), explicando quais ações pretendem realizar para responder às mudanças climáticas.

As NDCs são definidas por cada país e respeitam a realidade nacional e a soberania de cada nação.