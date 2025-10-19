Reprodução/Flickr/cop30amazonia Belém do Pará

A menos de 30 dias para o início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro de 2025, a cidade se prepara para receber cerca de 60 mil visitantes, entre delegados, jornalistas e turistas.

A capital paraense enfrenta o desafio de adaptar sua infraestrutura e seus serviços públicos a esse aumento significativo no fluxo de pessoas durante o maior evento climático do ano.

Leia mais notícias sobre a Conferência: Supercomputador é destaque entre ações do Brasil para a COP 30

Essa tarefa não é fácil e tem levantado questionamentos sobre se a capital paraense vai dar conta de todos os desafios que fazem parte do dia a dia, principalmente da parte mais carente da população local.

Desde 2011, Belém figura entre as 20 piores no Ranking do Saneamento Básico do Instituto Trata Brasil (ITB), com nota 2,15 no indicador de coleta total de esgoto em 2025.

Conforme o último Censo do IBGE realizado em 2022, a capital paraense tem 1.303.403 habitantes, com densidade demográfica de 1.230,25 habitante por quilômetro quadrado. De acordo com dados de 2024 do Instituto Água e Saneamento (IAS), desse total, apenas 19% da população tem acesso à coleta de esgoto, e menos de 3% desse volume é tratado efetivamente.

A organização do evento também enfrentou uma crise envolvendo preços abusivos de hospedagens da rede hoteleira de Belém, que gerou dúvidas sobre se o evento iria, de fato, ocorrer na cidade. Após críticas e até pedidos - por parte de representantes de nações mais pobres que participarão da conferência - a organização do evento confirmou que Belém continuaria como sede do evento e divulgou um plano de hospedagem .

Prefeitura de Belém detalha obras e projetos em preparação para a COP30

Quando questionada pelo Portal iG, a prefeitura de Belém afirmou que diversas obras e projetos estão em andamento como parte da preparação da cidade para a COP30. As ações abrangem infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento e inovação, com objetivo de melhorar os serviços públicos e deixar legados permanentes para a população após o evento.

Confira a relação completa:

Prédio de Bioeconomia: implantação do Distrito de Inovação e Bioeconomia no centro histórico, com foco em pesquisa, formação e geração de negócios baseados na floresta e na cultura amazônica.

implantação do Distrito de Inovação e Bioeconomia no centro histórico, com foco em pesquisa, formação e geração de negócios baseados na floresta e na cultura amazônica. Complexo do Ver-o-Peso: revitalização da Feira Principal, mercados de Peixe e Carne, Pedra do Peixe, Feira do Açaí e Rua da Ladeira, preservando a identidade arquitetônica.

revitalização da Feira Principal, mercados de Peixe e Carne, Pedra do Peixe, Feira do Açaí e Rua da Ladeira, preservando a identidade arquitetônica. Revitalização da avenida Júlio César e BRT Júlio César : obras noturnas para melhorar a mobilidade urbana.

: obras noturnas para melhorar a mobilidade urbana. Parque Urbano São Joaquim: transformação da área do canal com ações de drenagem, paisagismo e recuperação ambiental, conectando diferentes bairros.

transformação da área do canal com ações de drenagem, paisagismo e recuperação ambiental, conectando diferentes bairros. Complexo de São Brás: reposicionamento do mercado como polo de economia criativa, gastronomia e cultura amazônica.

reposicionamento do mercado como polo de economia criativa, gastronomia e cultura amazônica. Duplicação da avenida Bernardo Sayão (Promaben) : Urbanização e duplicação da via, com drenagem, para melhorar mobilidade em área de intenso fluxo. A Fase 1 da Bernardo Sayão está em finalização e próxima de ser entregue.

: Urbanização e duplicação da via, com drenagem, para melhorar mobilidade em área de intenso fluxo. A Fase 1 da Bernardo Sayão está em finalização e próxima de ser entregue. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Promaben: Tratamento do esgoto doméstico.

Tratamento do esgoto doméstico. Programa de Macrodrenagem da Bacia do Matafome (Prommaf): redução de alagamentos nos bairros Tapanã, Pratinha, São Clemente e Parque Verde.

redução de alagamentos nos bairros Tapanã, Pratinha, São Clemente e Parque Verde. UVRs (Unidades de Valorização de Resíduos): quatro estruturas voltadas à reciclagem e inclusão socioeconômica de catadores: Concaves, Filhos do Sol, Aral e ACCSB.

quatro estruturas voltadas à reciclagem e inclusão socioeconômica de catadores: Concaves, Filhos do Sol, Aral e ACCSB. Barco movido a hidrogênio: primeiro do Brasil, fruto da parceria com Itaipu Binacional, utilizará hidrogênio verde para atender serviços municipais nas ilhas.

De acordo com a Prefeitura de Belém, os planos completos de gestão de resíduos, sustentabilidade e mobilidade durante o evento serão divulgados em breve.

Governo do Pará diz que obras seguem dentro do cronograma

Em resposta enviada ao Portal iG, o Governo do Pará afirmou que a preparação para a COP30 vem sendo conduzida há mais de dois anos, com foco em garantir melhorias estruturais duradouras para Belém e a região metropolitana.

Segundo o governo, mais de 30 projetos foram executados, totalizando um investimento de R$ 4,4 bilhões e gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.

Entre os empreendimentos estratégicos, estão o Parque da Cidade, sede das Zonas Azul e Verde, onde acontecerão as plenárias e as exposições da conferência. Após a conferência, o local será reaberto à população.

"Inaugurado em junho, o parque foi aberto ao público e, até agosto, recebeu uma colônia de férias pública que atendeu 10 mil crianças, adolescentes e idosos. Em menos de dois meses de funcionamento, ultrapassou 670 mil visitantes, consolidando-se como um novo polo de lazer e convivência em Belém."









De acordo com o governo, as obras estruturantes - como o BRT Metropolitano, intervenções em 13 canais e melhorias em vias, viadutos e saneamento - seguem o cronograma e atendem à diretriz de deixar um legado sustentável à população.

Conforme o governo do Pará, diversas obras já foram concluídas e entregues à população, como a Estação de Tratamento de Esgoto Una (ETE Una),- que é a maior do estado - os canais da Timbó, Vileta, José Leal Martins, Cipriano Santos e Gentil, além de três viadutos e mais de 160 vias requalificadas. Também foi inaugurado o novo Terminal Hidroviário de Icoaraci, que moderniza o acesso às ilhas.

Entre as soluções de hospedagem, o Governo do Estado constrói a Vila COP30 (Vila Líderes), voltada a delegações e chefes de Estado. Com 94% das obras concluídas, o espaço contará com 405 quartos e será convertido em sede administrativa de órgãos estaduais após o final da conferência.

Segundo com o Governo do Estado, a aprovação, em agosto, dos planos de segurança, saúde e mobilidade pela ONU consolidou o avanço das ações integradas dos governos federal, estadual e municipal na preparação da conferência.