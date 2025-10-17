Reprodução/ Flikr/cop.audiovisual Catedral Metropolitana em Belém do Pará.

Faltam 23 dias para o início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro de 2025.

O evento reunirá lideranças globais, representantes de governos, cientistas, a sociedade civil e povos tradicionais amazônicos para discutir ações concretas contra a crise climática.

A programação da conferência abordará mais de 30 temas interconectados, organizados em Dias Temáticos. As atividades ocorrerão nas Zonas Azul (espaço oficial das negociações climáticas globais, com acesso restrito a delegados, chefes de Estado, observadores e imprensa credenciada) e Verde (espaço público aberto para a sociedade civil).





Conforme a presidência da COP30, cada Dia Temático foi elaborado para se alinhar aos seis eixos da Agenda de Ação da conferência. São eles:

Energia, Indústria e Transporte

Florestas, Oceanos e Biodiversidade

Agricultura e Sistemas Alimentares

Cidades, Infraestrutura e Água

Desenvolvimento Humano e Social

Questões Transversais

A divisão serve também para destacar ações e soluções prioritárias delineadas nos 30 Objetivos-chave para a implementação da Presidência da COP30.

Calendário dos Dias Temáticos

10 e 11 de novembro: Adaptação, Cidades, Infraestrutura, Água, Resíduos, Governos Locais, Bioeconomia, Economia Circular, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial, lançando as bases para a prontidão e resiliência climática em todos os sistemas, setores, comunidades e regiões;

Adaptação, Cidades, Infraestrutura, Água, Resíduos, Governos Locais, Bioeconomia, Economia Circular, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial, lançando as bases para a prontidão e resiliência climática em todos os sistemas, setores, comunidades e regiões; 12 e 13 de novembro: Saúde, Empregos, Educação, Cultura, Justiça e direitos humanos, Integridade da informação e Trabalhadores, introdução do Balanço Ético Global;

Saúde, Empregos, Educação, Cultura, Justiça e direitos humanos, Integridade da informação e Trabalhadores, introdução do Balanço Ético Global; 14 e15 de novembro: transformação de sistemas em Energia, Indústria, Transporte, Comércio, Finanças, Mercados de carbono e Gases não-CO₂;

transformação de sistemas em Energia, Indústria, Transporte, Comércio, Finanças, Mercados de carbono e Gases não-CO₂; 17 e 18 de novembro: Florestas, Oceanos e Biodiversidade, Povos indígenas, Comunidades locais e tradicionais, Crianças e a Juventude e jovens empreendedores;

Florestas, Oceanos e Biodiversidade, Povos indígenas, Comunidades locais e tradicionais, Crianças e a Juventude e jovens empreendedores; 9 e 20 de novembro: Agricultura, Sistemas alimentares e segurança alimentar, Pesca, Agricultura familiar, Mulheres, Gênero, Pessoas Negras e Turismo.

Outros encontros oficiais que ocorrerão durante a COP30

CMP 20: 20ª reunião das Partes do Protocolo de Quioto, um acordo de 1997, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para combater o aquecimento global.

20ª reunião das Partes do Protocolo de Quioto, um acordo de 1997, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para combater o aquecimento global. CMA: 7ª reunião das Partes do Acordo de Paris, um tratado internacional firmado em 2015 para combater as mudanças climáticas.



