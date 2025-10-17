Agência Brasil Embaixada dos Estados Unidos já solicitou reserva em hotéis para um número expressivo de delegados





Em mais um sinal de reaproximação com o Brasil, o governo dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira (17), a sua participação na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, evento mundial que acontecerá em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro.

A presença do presidente Donald Trump na reunião de Cúpula de Líderes Mundiais, que acontecerá no dia 6 de novembro, para abrir oficialmente a conferência principal, segue incerta.

Mas, não há dúvida de que a decisão se deu em função do telefonema que ele trocou com o presidente Lula, que aproveitou a oportunidade para convidá-lo para a COP 30.

A coluna " Cenário Jurídico " apurou que a Embaixada dos EUA já solicitou reservas de hotéis na capital paraense para um número expressivo de delegados e negociadores, superior à maioria dos 162 países que já confirmaram presença no evento.

EUA eram a grande dúvida

A presença estadunidense na COP 30 era a grande dúvida para o governo brasileiro. Diplomatas e organizadores do evento temiam que eles não fossem enviar nenum representante, devido à deterioração da relação com o Brasil, acentuada a partir das sanções aplicadas pelo governo Trump nas exportações brasileiras e em autoridades do governo brasileiro.

Contudo, a partir da "química" que ocorreu entre Trump e Lula em Nova Iorque, quando os dois se encontraram na ONU, o clima entre os países melhorou substancialmente.

Além do telefonema, esta semana o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira já se reuniu com o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio para discutir as tarifas impostas aos produtos brasileiros.

Os dois também já prepararam um encontro entre os dois líderes que deve acontecer ainda neste mês, quando espera-se que as relações entre Brasil e Estados Unidos destravem de vez.