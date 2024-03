Reprodução: governo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva





Nesta quarta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que oficializa a criação da Secretaria Extraordinária para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro de 2025. Pela primeira vez, o Brasil será o país anfitrião deste evento, que terá sua sede na cidade de Belém, no estado do Pará.

A Secretaria contará com trinta servidores selecionados para integrar o grupo, que será coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação. A principal função da pasta será monitorar, organizar e impulsionar todas as ações do governo relacionadas à COP30

Isso inclui a verificação de obras, análise e gerenciamento de contratos, acordos e convênios, além da articulação para ações nas áreas de segurança, mobilidade urbana, saúde e acesso aéreo. Também será determinada a capacidade de carga turística e outras atividades correlatas.

O objetivo do governo Lula na COP30 é apresentar os esforços realizados para a preservação da Amazônia e destacar a importância de cuidar da biodiversidade e do meio ambiente em geral. A Secretaria também buscará discutir a relevância de proteger o meio ambiente como forma de reduzir os impactos do aquecimento global.





Para viabilizar o funcionamento da Secretaria, foi destinado um orçamento de R$ 10 milhões, e os servidores que atuarão na pasta serão remanejados de outros órgãos da União.

O período de atuação da Secretaria Extraordinária para a COP30 se encerrará em junho de 2026, após o término das atividades relacionadas à conferência internacional sobre mudanças climáticas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp