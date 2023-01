José Cruz / Agência Brasil Lula (06.01.2023)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (11) que o governo lançará Belém, capital do Pará, como candidata brasileira à cidade-sede da COP (Conferência do Clima) de 2025. O anúncio ocorreu após o chefe do Executivo federal se encontrar com o governador Helder Barbalho (MDB), em Brasília.



"Estou aqui com o companheiro Helder parabenizando ele pelos 407 anos que completa amanhã a cidade de Belém e dando a boa notícia a ele que o Itamaraty formalizou a cidade de Belém como a cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP 30 em Belém", disse Lula. "Espero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP".

Helder apareceu em um vídeo ao lado de Lula e agradeceu a escolha do Pará para ser sede da COP 2025. Ele relatou que a cidade de Belém estará de "portas abertas" para discutir a Amazônia e encontrar soluções para temas ambientais.

No ano passado, Lula já tinha sinalizado que trabalharia para trazer a COP 30 para o Brasil. Ele conseguiu o apoio de todos os estados que cuidam da Floresta Amazônica.

COP27

No ano passado, Lula afirmou durante seu discurso na COP27, em Sharm El Sheik, no Egito , que "o Brasil está de volta ao mundo". Recebido por uma plateia eufórica que gritava “Olê, olê, olê, ola… Lula… Lula” , o petista criticou o isolamento promovido pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), além de ter declarado que iria pedir para que a COP de 2025 seja realizada na Amazônia.

"O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos 4 anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós tivéssemos sofrendo um bloqueio", declarou o presidente à época.

O presidente eleito participou do painel “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”. No local, o governador Helder Barbalho (MDB-PA) leu uma carta dos governadores pela Amazônia.

