Reprodução Instagram/TV Globo Boulos, Nunes e Marçal são os principais candidatos para o cargo de prefeito em São Paulo

A pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (5), às vésperas da eleição, mostra um empate técnico entre os principais candidatos para o cargo de prefeito em São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, lidera com 29%, Ricardo Nunes, do MDB, com 28%, e Pablo Marçal, do PRTB, com 27%.





Entenda o empate

O empate se dá pela margem de erro, que pode variar de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, os candidatos trocam de posições com a variante da porcentagem.





Onde estão os outros candidatos na pesquisa?

Após o trio, o ranking é prosseguido por Tabata Amaral, do PSB, com 10%; Datena, do PSDB, com 4%; e Marina Helena, do partido Novo, com 2%.

Confira os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Como a pesquisa foi realizada?

A Quaest levou em consideração os votos válidos, mesmo parâmetro usado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas eleições. A pesquisa contou com 2.400 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos e ocorreu na última sexta-feira (4) e neste sábado (5). Na Justiça Eleitoral, foi registrada no seguinte protocolo: SP-01150/2024.







Pesquisa estimulada - votos totais

Em relação às intenções de voto estimuladas, nas quais os nomes dos candidatos ao cargo político são apresentados ao eleitor pesquisado no momento da entrevista, os indicadores não levam em consideração apenas os votos válidos. Dessa forma, os votos são totais, incluindo brancos, nulos e indecisos.



Guilherme Boulos (PSOL): 25% (tinha 23% na pesquisa anterior)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 24%)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (tinha 21%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (tinha 11%)

Datena (PSDB): 3% (tinha 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (tinha 2%)

Outros: 0%

Indecisos: 3% (mostrava 5%)

Em branco, nulo ou não vai votar: 11% (mostrava 8%)

Pesquisa espontânea - votos totais

O levantamento da Quaest ainda pesquisou a intenção de votos espontânea. Neste modelo, os nomes dos candidatos não são apresentados ao pesquisado.



Boulos: 21% (tinha 17% na pesquisa anterior)

Nunes: 18% (tinha 14%)

Marçal: 18% (tinha 14%)

Tabata: 5% (tinha 4%)

Outros: 2% (mostrava 2%)

Em branco, nulo ou não vai votar: 6% (mostrava 4%)

Indecisos: 30% (mostrava 45%)

Segundo turno?



A Quaest antecipou uma pesquisa referente ao segundo turno, caso os resultados não sejam definidos no domingo (6). Esta categoria do levantamento levou em consideração um cenário de disputa entre os três nomes mais recorrentes: Boulos, Nunes e Marçal; confira:

Segundo turno entre Nunes e Boulos



Ricardo Nunes: 51% (tinha 49%)

Guilherme Boulos: 33% (tinha 33%)

Em branco, nulo ou não vai votar: 14% (mostrava 14%)

Indecisos: 2% (mostrava 4%)

Segundo turno entre Nunes e Marçal



Ricardo Nunes: 54% (tinha 53%)

Pablo Marçal: 28% (tinha 26%)

Em branco/nulo/não vai votar: 16% (mostrava 17%)

Indecisos: 2% (mostrava 4%)

Segundo turno entre Boulos e Marçal

Guilherme Boulos: 45% (tinha 41%)

Pablo Marçal: 37% (tinha 36%)

Em branco, nulo ou não vai votar: 16% (mostrava 19%)

Não sabe: 2% (mostrava 4%)

