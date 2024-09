Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Marçal, Boulos e Nunes são os nomes mais prováveis de ir para segundo turno de eleições, mostram pesquisas





A pesquisa Quaest sobre a corrida eleitoral em São Paulo , divulgada nesta segunda-feira (30), indica que Ricardo Nunes (MDB) vence tanto Pablo Marçal (PRTB) quanto Guilherme Boulos (PSOL) em cenários de segundo turno. No confronto entre o psolista e o ex-coach, o deputado federal sai vencedor.

No primeiro cenário, Nunes aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 33%. Os votos nulos e brancos somam 14%, e 4% dos eleitores estão indecisos.

No segundo cenário, Nunes alcança 53%, enquanto Marçal registra 26%. Nulos e brancos somam 17%, com 4% de indecisos.

No terceiro cenário, Boulos lidera com 41% contra 36% de Marçal, enquanto os votos nulos e brancos permanecem em 19% e 4% dos eleitores se dizem indecisos.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, com 1.800 eleitores acima de 16 anos, em entrevistas presenciais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-01233/2024.





Veja os cenários abaixo

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 49%)

Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 32%)

Nulos e brancos: 14% (eram 15%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Cenário 2

Ricardo Nunes (MDB): 53% (eram 52%)

Pablo Marçal (PRTB): 26% (eram 25%)

Nulos e brancos: 17% (eram 18%)

Indecisos: 4% (eram 5%)

Cenário 3

Guilherme Boulos (PSOL): 41% (eram 41%)

Pablo Marçal (PRTB): 36% (eram 36%)

Nulos e brancos: 19% (eram 19%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

