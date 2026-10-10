Marcela Gonzaga/iG Defesa Civil recomenda consumo de água ao longo do dia mesmo sem sede

Belo Horizonte enfrenta calor intenso e baixa umidade neste sábado (10). Os termômetros podem chegar a 35ºC segundo a Defesa Civil municipal. O órgão emitiu um alerta para onda de calor e prevê persistência das condições até quinta-feira (15), o que exige atenção da população, sobretudo ao longo das tardes.

Neste sábado (10), o dia é de céu aberto com locais parcialmente nublados. A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% nesta tarde, faixa com potencial de causar alguns desconfortos. A combinação do tempo seco com o calor pode causar desidratação.

O órgão recomenda cuidados redobrados com hidratação e atenção a sintomas como tontura, dor de cabeça, fraqueza, náusea e falta de ar, efeitos do calor excessivo. Em caso de sinais intensos ou persistentes, a orientação é procurar atendimento médico.

É recomendado evitar atividades físicas ao ar livre nos momentos de maior calor do dia, beber água com frequência e permanecer em locais ventilados. Os cuidados também valem para animais de estimação, que podem sofrer com o tempo seco.

Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas da capital mineira podem chegar a 35ºC ou superiores . Há possibilidades de chuvas rápidas acompanhadas de ventania, mas o calor é o foco do alerta para este final de semana e dias a seguir.





Recomendações da Defesa Civil

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, para lidar com os dias de calor persistente, é recomendado:

Beber água ao longo do dia, mesmo sem sede.

Usar roupas leves, protetor solar e chapéu.

Optar por refeições leves (frutas e verduras) e evitar frituras ou álcool.

Manter os ambientes ventilados e umidificados.

Atenção reforçada com crianças, idosos e doentes crônicos.

Em caso de sinais de alerta: tontura, fraqueza, dor de cabeça ou náuseas, procurar atendimento médico.

Calor e baixa umidade durante feriadão

O tempo seco também marca o feriadão de Nossa Senhora Aparecida em outras regiões do país. Conforme o Inmet, a previsão de temperaturas altas e baixa umidade predomina em pontos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo menos até terça-feira (13).

Em Minas Gerais, cidades do Sul e do Triângulo Mineiro devem registrar máximas elevadas acima de 30ºC. Sacramento (MG) pode alcançar 36ºC neste sábado (10), segundo o instituto.

Ainda neste sábado (10), o inmet publicou alertas vermelho e laranja de baixa umidade entre Minas Gerais, Bahia, Goiás, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Mato Grosso e Paraíba.

A exceção do tempo seco é o Sul do Brasil, além de partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde fortes chuvas predominam.