Reprodução/redes sociais Caminhão tombou e outros quatro veículos se envolveram no acidente, mas dinâmica ainda será investigada

Um acidente no quilômetro 252 da BR-393 em Barra do Piraí (RJ) deixou cinco mortos e outras nove pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 06h30 deste sábado (10) um caminhão tombou e outros quatro veículos bateram. A pista está totalmente interditada e não há previsão de liberação.

O trecho não é administrado por nenhuma concessionária. Quase três horas depois, bombeiros ainda trabalham para remoção de duas vítimas das ferragens, enquanto outros três sobreviventes foram retirados, informou a PRF.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a ocorrência deixou nove feridos, que foram encaminhados a unidades hospitalares com ferimentos leves.

A dinâmica do acidente é desconhecida e a 88ª Delegacia da Polícia Civil foi acionada para realização de perícia.





Rodovia do aço, sem concessão, é conhecida por mau estado

A BR-393, conhecida como Rodovia Lúcio Meira ou Rodovia do Aço, volta a apresentar graves problemas estruturais no trecho entre Três Rios e Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro .

Desde o fim da concessão à iniciativa privada, em junho de 2025, motoristas relatam piora acelerada das condições de tráfego, com buracos, falhas na sinalização, mato alto e ausência de serviços de apoio, como guinchos e atendimento emergencial.

Buracos colocam motoristas em risco em uma das principais rodovias do Rio de Janeiro. https://t.co/RrIUNumn8z — iG (@iG) January 19, 2026





Motoristas afirmam que, na prática, a interrupção da gestão privada trouxe alívio no custo da viagem, mas devolveu à rodovia problemas que até então eram considerados superados durante o período de concessão.

Após a decretação do fim do contrato da União com a concessionária K-Infra, a rodovia passou a ser administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sem cobrança de pedágio, enquanto se discute um novo modelo de concessão.

A estrada é uma das principais ligações logísticas do Sul Fluminense e conecta polos industriais, áreas agrícolas e cidades históricas do interior do Sudeste brasileiro.

Ao longo das décadas, virou rota alternativa para quem busca evitar o tráfego intenso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e também caminho para escoar a produção industrial e agrícola do Sul Fluminense.



