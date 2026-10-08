Raphael Bezerra Calor e tempo seco voltam a predominar no Brasil

Uma massa de ar quente e seco volta a predominar sobre o país a partir desta quinta-feira (8). Essa condição favorece o aumento das temperaturas, que devem subir em boa parte do país.

A massa de ar cobre parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e praticamente toda a região Nordeste. Sendo assim, a previsão indica um calor generalizado no Brasil.

As temperaturas, inclusive, podem ultrapassar os 40 °C em áreas do Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

Por outro lado, na Região Sul, há previsão de instabilidades intensas. A previsão indica tempestades, com possibilidade de granizo para vários pontos da região Sul e também no sul de Mato Grosso do Sul.

As chuvas também podem atingir a faixa oeste do Brasil, que se estende desde o noroeste do Amazonas, passa pelo Acre, por Rondônia, pelo oeste de Mato Grosso e chega a Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Veja a previsão por região:

Sul

Diferente da maior parte do Brasil, o tempo volta a ficar instável na região Sul. Segundo o Inmet, deve chover com trovoadas já nesta manhã, no Rio Grande do Sul.

Já durante a tarde, as instabilidades continuam concentradas no estado gaúcho, porém, nas demais áreas da região devem ocorrer chuvas isoladas.

O período da noite será o mais instável na região. A chuva forte passa a atingir boa parte do Paraná, grande parte de Santa Catarina e algumas áreas do Rio Grande do Sul.

Além disso, há aviso laranja de perigo para tempestades no oeste de Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Ainda há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Sudeste

Nesta quinta-feira (8), o tempo fica ensolarado em grande parte da região Sudeste. Porém, segundo o Inmet, há a possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas no sul e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais.

Inclusive, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sudeste de Minas Gerais, no nordeste de São Paulo e no oeste do Rio de Janeiro.

A previsão indica também a possibilidade de chuva isolada em outras áreas de São Paulo e no sul do Espírito Santo. Nos demais pontos da região, o predomínio será de sol, com poucas nuvens.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. Este alerta é válido para parte do estado mineiro e, na divisa com a Bahia, ele passa a ser laranja de perigo.

Centro-Oeste

Depois de um começo de semana com chuva, a nebulosidade diminui e o sol predomina na Região Centro-Oeste. Sendo assim, as temperaturas devem subir bastante.

O tempo fica ensolarado na maior parte de Goiás e no Distrito Federal. A previsão indica poucas nuvens e também há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Mesmo com as temperaturas subindo, há possibilidade de chuva isolada em algumas áreas do Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Norte

Já na Região Norte, o tempo fica instável na parte oeste durante esta quinta-feira (8). A previsão indica chuva com trovoadas para grande parte do Amazonas, no Acre e grande parte de Rondônia.

Inclusive, ainda de acordo com o Inmet, nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Em áreas do Amapá e no litoral do Pará, a previsão indica também que podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Por outro lado, nas demais áreas da região, o dia será ensolarado, com predomínio de poucas nuvens. Inclusive, há também o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. Este alerta é válido para parte do Tocantins, incluindo a capital Palmas.

Nordeste

De acordo com o Inmet, nesta quinta-feira (8), o tempo é ensolarado em grande parte do Nordeste. No Piauí, as temperaturas podem atingir 40 °C.

Mesmo assim, a previsão indica a possibilidade de chuvas isoladas no litoral leste nordestino. O tempo também fica instável no litoral do Maranhão, onde podem haver pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Porém, na maior parte da região, a previsão é de sol e poucas nuvens. Há também um aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar. O alerta é válido para parte do Piauí, Ceará, Pernambuco e grande parte da Bahia.

Este aviso, segundo o Inmet, indica que a umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Sendo assim, o Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.



