Um homem usando o uniforme da Polícia Militar anunciou um assalto nesta quinta-feira (12) em uma agência financeira de Pinheiro , cidade do interior do Maranhão a 348 km de distância da capital São Luís.

O homem vestido com a farda policial estava acompanhado de um comparsa, segundo a SSP ( Secretaria de Segurança Pública do Maranhão ). De acordo com as informações, os dois teriam chegado à cooperativa de motocicleta. As câmeras de segurança da agência registraram o crime.

O assalto

A Polícia Civil do Maranhão informou que o suspeito usava uma farda da PM para facilitar a entrada no estabelecimento. A ação durou poucos minutos; nas imagens, um dos suspeitos circula pela agência e olha para as câmeras, antes de abordar o vigilante e anunciar o assalto. Os funcionários se assustaram.

O suspeito depois ainda rende um dos trabalhadores do estabelecimento. Segundo a polícia, ele levou alguns pertences de clientes e funcionários do local, além do dinheiro da agência. Em seguida, os dois criminosos fugiram em uma moto.





Ninguém foi preso até agora. As equipes locais da 10ª Delegacia de Polícia Civil, analisam imagens de câmeras para tentar identificar os criminosos. Não foi informado o valor foi levado pelos homens.

A investigação está a cargo do Dcrif (Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras) da Seic (Superintendência de Investigações Criminais).

