Reprodução Contagem das cédulas ficou por conta dos bancos

Um carro abandonado com cerca de R$ 1 milhão escondido no porta-malas no bairro Renascença, em São Luís, é investigado pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA). O veículo é um Renault Clio vermelho.

A polícia já identificou o nome da pessoa que registrou o veículo. A identidade não foi divulgada, mas sabe-se que é um homem e ele terá de prestar depoimento na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).

O carro com o dinheiro foi descoberto por um porteiro de um condomínio situado na Rua das Andirobas, no bairro Renascença. Ele notou a presença de dinheiro no porta-malas do veículo estacionado e imediatamente notificou a síndica do prédio. Ela, por sua vez, contatou a polícia, conforme relatado pelo delegado Augusto Barros, superintendente da SEIC, segundo o g1.

Após ouvir os depoimentos dos moradores, a polícia informou que o carro estava estacionado no local havia 15 dias. A investigação continua e novas testemunhas serão consultadas.

O dinheiro encontrado estava em maços com notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200. Em um dos maços, havia mais de R$ 50 mil. Algumas notas estavam soltas e espalhadas dentro do veículo, enquanto outras estavam armazenadas em malas e caixas, de acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).

Ainda, a polícia pediu que os bancos contassem as cédulas, devido à grande quantidade encontrada. A contagem começou na noite de terça-feira (30), sem previsão de término.

Após ser apreendido, o dinheiro foi colocado em três sacos grandes e encaminhados para a sede da SEIC. O caso será investigado pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado.

