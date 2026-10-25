Reprodução/ PF Ações de prevenção e repressão a crimes eleitorais ocorrem em todo o território nacional

A Polícia Federal (PF) conduziu 55 pessoas e apurava 15 possíveis flagrantes de crimes eleitorais até as 16h30 deste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026. No mesmo período, a corporação instaurou 7 inquéritos policiais e lavrou 41 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para investigar possíveis irregularidades. O balanço é parcial e os dados estão no painel atualizado em tempo real pela PF na internet.

As ocorrências foram registradas no Acre, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, em Mato Grosso, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, no Pará, no Paraná, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em Rondônia, em Santa Catarina e em Sergipe.

Esse número variou em uma hora e meia: às 15 horas, a corporação divulgou balanço parcial informando 41 pessoas conduzidas, 11 possíveis flagrantes de crimes eleitorais sendo apurados, além de dois inquéritos policiais e 31 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para investigar possíveis irregularidades.

Ainda segundo a PF, as ações de prevenção e repressão a crimes eleitorais ocorrem em todo o território nacional, com o objetivo de apurar fatos de competência da Justiça Eleitoral.

Entre os principais crimes investigados estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto.

Balanço de 2026

Além das ocorrências registradas no segundo turno, boletim divulgado pela PF aponta 1.613 inquéritos policiais instaurados, todos relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026 até este domingo.





No mesmo período, a corporação apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores, dos quais R$ 31,7 milhões estavam em espécie.

Os números são alterados à medida que são registradas novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da instituição.