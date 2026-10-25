Divulgação/ Polícia Federal Polícia Federal monitora ocorrências

O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgou um novo boletim da Operação de Segurança às 12h deste domingo (25). O balanço aponta 89 ocorrências de crimes eleitorais nas primeiras quatro horas de votação do segundo turno das Eleições 2026, além de nove prisões em flagrante.

Sigilo do voto lidera registros

No primeiro levantamento, a propaganda eleitoral irregular liderava os registros. Já no segundo balanço, os casos de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto passaram a ocupar a primeira posição. Outros crimes eleitorais aparecem em terceiro lugar.

De acordo com o ministério, foram registrados 17 casos de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, seguidos por 15 ocorrências de propaganda eleitoral irregular e 11 classificadas como outros crimes eleitorais. Também foram contabilizados nove casos de desordem que prejudicaram os trabalhos eleitorais e sete de boca de urna, entre outras ocorrências.





Ocorrências são registradas em 22 estados

Até o momento, os registros foram contabilizados em 22 estados. O Rio Grande do Sul lidera o levantamento, com 19 ocorrências, seguido por Minas Gerais, com 17. Mato Grosso do Sul e Paraíba registraram sete casos cada, enquanto T ocantins contabilizou cinco.

O mapa abaixo mostra o total de ocorrências de crimes eleitorais registradas em cada estado.

Divulgação/Segurança Pública (MJSP) Ocorrências foram registradas em 22 estados





Segundo o MJSP, além das nove prisões em flagrante, dois veículos foram apreendidos e 16 pessoas foram conduzidas pelas forças de segurança.