Reprodução Imagens do episódio mostram a eleitora atravessando o pátio da escola em direção à saída enquanto faz o gesto historicamente associado ao regime nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha

Uma mulher foi denunciada por eleitores após fazer gestos associados à saudação nazista depois de votar no segundo turno das eleições, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no fim da manhã deste domingo (25), no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, e foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia, no bairro.

A situação ocorreu após uma discussão entre a mulher e outras pessoas que estavam no local de votação. Imagens do episódio mostram a eleitora atravessando o pátio da escola em direção à saída enquanto faz o gesto historicamente associado ao regime nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha.

Discussão começou dentro da escola

Durante o desentendimento, a mulher, que vestia uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné do movimento MAGA, perguntou a um homem: "E você é o quê? É comunista?".

Veja o vídeo:

Isso aconteceu no colégio santo Inácio no Rio de janeiro Uma mulher, eleitora de Flávio, fez a saudação nazista https://t.co/1Se6X8FJLJ — Biazita Gomes (@BiazitaGomes) October 25, 2026

O homem respondeu que não era comunista, mas judeu. Na sequência, a mulher aparece fazendo o gesto associado à saudação nazista enquanto deixa o local.

Não há informações sobre como a discussão começou. Até a última atualização das informações divulgadas, a mulher não havia sido identificada.

O que é o movimento MAGA?

A mulher também usava um boné com a sigla MAGA, associada ao movimento político de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expressão vem de Make America Great Again, que significa “Torne os Estados Unidos grandes novamente”, em tradução livre.

O slogan ganhou destaque na campanha presidencial de Trump em 2016 e se tornou uma das principais marcas de sua trajetória política. O movimento reúne apoiadores de suas propostas e posições políticas.

O que significa a saudação nazista?

A saudação nazista consiste em estender o braço direito para a frente e ligeiramente para cima, com a mão aberta. O gesto foi amplamente utilizado na Alemanha durante o regime de Hitler, que chegou ao poder em 1933.

A saudação se tornou um dos símbolos mais conhecidos do nazismo e era frequentemente acompanhada da expressão “Heil Hitler”, que significa “Salve Hitler”, em tradução livre.

O regime nazista foi responsável pelo Holocausto, que resultou no assassinato sistemático de cerca de seis milhões de judeus. Milhões de outras pessoas também foram perseguidas e mortas entre 1933 e 1945, período em que Hitler esteve no poder.





Caso foi registrado na Polícia Civil

A ocorrência foi registrada na 10ª DP, responsável pela região de Botafogo. Até a última atualização das informações disponíveis, não havia confirmação sobre a identificação da mulher ou eventuais medidas adotadas após a denúncia.