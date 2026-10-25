Maria Vitória Pires/iG Ônibus em Salvador, Bahia

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, mandou prender, neste domingo (25), o secretário Pablo Souza, chefe da Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador. O decreto foi divulgado após, ao menos, 75 ônibus serem barrados de circular na capital baiana durante este segundo turno das Eleições Gerais de 2026. A medida foi confirmada ao iG pelo TRE.

O caso repercutiu após o Partido dos Trabalhadores (PT) pedir a prisão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do titular da Semob, depois de receber denúncias sobre os veículos estacionados. De acordo com publicações de Éden Valadares, ex-presidente do PT na Bahia, a diminuição da frota de coletivos em circulação prejudicou o transporte de eleitores que precisavam chegar às suas seções.

Com a denúncia, o juiz auxiliar Antônio Marcelo Oliveira Libonati, do tribunal baiano, efetuou uma vistoria na sede administrativa do BRT Salvador, na Avenida Barros Reis, no bairro de São Gonçalo, e confirmou a presença dos ônibus estacionados.

Segundo o documento, o supervisor do local, Igor Cesar da Cruz Moraes, informou que a frota em operação neste domingo era inferior à dos dias de semana, seguindo orientação da secretaria municipal.

A decisão da Semob descumpre a Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelece a adoção de providências para garantir, nos dias de votação, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano. Confira o termo de inspeção:

TRE-BA Termo de vistoria realizada pelo TRE-BA na sede do BRT em Salvador





Os ônibus parados

Durante entrevista, o prefeito Bruno Reis confirmou que os veículos permaneceram parados na garagem de uma empresa durante a manhã. De acordo com o prefeito, os ônibus foram proibidos de circular após diversos adesivos ligados ao PT serem vistos colados nos veículos.

De acordo com a Semob, a colagem dos adesivos estaria relacionada aos sindicalistas que se manifestam a favor do candidato e atualmente presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bruno Reis classificou a colagem dos adesivos como crime eleitoral.









TRE pede retorno de 100% da frota

Em nota, o TRE afirmou que, além da ordem de prisão, houve também a determinação de que a frota completa de ônibus fosse liberada das garagens, estando os coletivos com adesivo de teor político ou não. Os ônibus devem operar com a mesma frequência de um dia útil e com tarifa zero para os passageiros.

Caso a decisão não seja cumprida pela Semob e pelas empresas concessionárias do sistema, uma multa de R$ 1 milhão por hora deve ser aplicada.

“A prioridade segue sendo a circulação de veículos e o deslocamento da população. A operação já está sendo normalizada através do diálogo entre as equipes da Secretaria e representantes sindicais menos”, afirmou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia em nota.