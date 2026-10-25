Um eleitor foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no fim da manhã deste domingo (25) de segundo turno de eleições, em Fortaleza, capital cearense. O homem teria entrado em uma discussão com a presidente da sessão eleitoral, derrubou uma mesa e quebrou uma urna eleitoral. O caso ocorreu no bairro Planalto Ayrton Senna.
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A presidente da sessão disse que foi ameaçada pelo homem e pela esposa dele, durante a discussão.
Segundo a Polícia, a briga começou quando o homem não quis enfrentar a fila e tentou passar na frente de outras pessoas. A mesária então perguntou ao homem a data de nascimento dele, já que os idosos têm prioridade, segundo a legislação eleitoral, e ele teria se exaltado.
Foi nesse momento que, conforme o relato das testemunhas, o homem derrubou a mesa e acabou danificando a urna eletrônica, que teve que ser trocada.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o eleitor não era da seção e foi justificar voto, solicitando prioridade. Apesar do dano, a mídia da urna não foi danificada, e só foi colocada em outro equipamento para a restauração de dados.
O caso está em apuração na Superintendência da Polícia Federal (PF), que realiza operação integrada de segurança neste segundo turno.
Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), afirmou que não houve prejuízo para o processo eleitoral, já que, segundo ela, a mídia da urna é preservada. Basta a instalação em outro equipamento.
Balanço no Ceará
Ainda segundo a desembargadora, o Ceará registrou, até o início da tarde deste domingo (25), 39 ocorrências de crime eleitoral, em maioria por boca de urna, e teve 42 urnas substituídas.
Ela afirmou que as primeiras horas do pleito transcorreram de forma regular e dentro do esperado.
A substituição das urnas ocorreu nas cidades de Fortaleza, Camocim, Granja, Massapê e Sobral. Conforme ela, as trocas estão dentro da regularidade dos pleitos.
A desembargadora destacou ainda ocorrência de um colégio eleitoral de Fortaleza que ficou sem luz após vandalismo como a única de “natureza criminosa”.
Ela explicou que a urna tem bateria com autonomia, o que não causa prejuízo para o voto. Conforme apuração do Diário do Nordeste, a votação iniciou às 8 horas com as urnas do local operando com as próprias baterias. Por volta das 8h15, a energia já estava normalizada.