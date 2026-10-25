Reprodução/ X Urna eletrônica danificada por eleitor

Um eleitor foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no fim da manhã deste domingo (25) de segundo turno de eleições, em Fortaleza, capital cearense. O homem teria entrado em uma discussão com a presidente da sessão eleitoral, derrubou uma mesa e quebrou uma urna eleitoral. O caso ocorreu no bairro Planalto Ayrton Senna.

A presidente da sessão disse que foi ameaçada pelo homem e pela esposa dele, durante a discussão.

Segundo a Polícia, a briga começou quando o homem não quis enfrentar a fila e tentou passar na frente de outras pessoas. A mesária então perguntou ao homem a data de nascimento dele, já que os idosos têm prioridade, segundo a legislação eleitoral, e ele teria se exaltado.

Foi nesse momento que, conforme o relato das testemunhas, o homem derrubou a mesa e acabou danificando a urna eletrônica, que teve que ser trocada.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o eleitor não era da seção e foi justificar voto, solicitando prioridade. Apesar do dano, a mídia da urna não foi danificada, e só foi colocada em outro equipamento para a restauração de dados.

O caso está em apuração na Superintendência da Polícia Federal (PF), que realiza operação integrada de segurança neste segundo turno.

Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), afirmou que não houve prejuízo para o processo eleitoral, já que, segundo ela, a mídia da urna é preservada. Basta a instalação em outro equipamento.

Balanço no Ceará

Ainda segundo a desembargadora, o Ceará registrou, até o início da tarde deste domingo (25), 39 ocorrências de crime eleitoral, em maioria por boca de urna, e teve 42 urnas substituídas.

Ela afirmou que as primeiras horas do pleito transcorreram de forma regular e dentro do esperado.

A substituição das urnas ocorreu nas cidades de Fortaleza, Camocim, Granja, Massapê e Sobral. Conforme ela, as trocas estão dentro da regularidade dos pleitos.





A desembargadora destacou ainda ocorrência de um colégio eleitoral de Fortaleza que ficou sem luz após vandalismo como a única de “natureza criminosa”.

Ela explicou que a urna tem bateria com autonomia, o que não causa prejuízo para o voto. Conforme apuração do Diário do Nordeste, a votação iniciou às 8 horas com as urnas do local operando com as próprias baterias. Por volta das 8h15, a energia já estava normalizada.