Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Mais de 158,7 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar

A corrupção é o assunto que mais influencia o voto dos eleitores no segundo turno das eleições 2026, segundo pesquisa do Instituto Alfa Inteligência, divulgada nesta terça-feira (20).

O levantamento mostra que o tema foi citado por 29% dos entrevistados, seguido de custo de vida, mencionado por 21%; educação, por 16%, e segurança pública, citado por 14% dos entrevistados.

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Fecham os principais assuntos: emprego, lembrado por 8% dos entrevistados, e saúde, apontado como tema de mais influência nas eleições por 6% dos pesquisados.

Segundo o levantamento, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança do segundo turno para a presidência da República, registrando 48,8% das intenções de voto estimuladas, contra 45,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por regiões

A pesquisa também mediu a influência dos assuntos entre as principais regiões brasileiras. Na maior parte delas, corrupção é o principal tema de influência.

No Norte, o assunto chegou a ser mencionado por 40% dos entrevistados, seguido pelo custo de vida, citado por 24%.

No Sudeste, ambos os assuntos recebem, respectivamente, 32% e 16%, e no Sul, 31% e 26% respectivamente.

Já no Nordeste, o tema que lidera é custo de vida, apontado por 26% dos entrevistados, seguido por 23% da corrupção.





No Centro-Oeste, o tema de corrupção volta a liderar, mencionado por 24% dos entrevistados, mas, dessa vez, é seguido por segurança pública, indicada por 19% dos pesquisados como tema de maior influência nas eleições.

Metodologia

A pesquisa do Instituto Alfa Inteligência levou em consideração as respostas de 2 mil e 700 pessoas de todo o país, entrevistadas entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00820/2026, o levantamento conta com margem de erro de 1,9 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Gerado por IA Cenário da pesquisa do Instituto Alfa Inteligência



