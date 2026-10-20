Divulgação / Polícia Federal Jato Falcon 7X de matrícula PS-FST, ligado a Daniel Vorcaro, fotografado ao lado de viatura policial após a operação que apreendeu a aeronave

A Força Aérea Brasileira (FAB) voltou atrás e liberou os planos de voo do jato particular ligado a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que pretendia viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro de 2025. Os documentos mostram que o plano internacional foi protocolado às 13h59 de 17 de novembro, dia em que o empresário foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Os registros, divulgados após um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), detalham três mudanças no horário previsto para a decolagem do Falcon 7X, de prefixo PS-FST, antes do cancelamento do plano de voo, às 23h36. A aeronave era operada pela Viking Participações, empresa ligada ao ex-banqueiro.

A documentação foi entregue em 16 de outubro de 2026, após a FAB inicialmente negar o acesso aos dados. As informações foram obtidas pelo UOL e permitem reconstruir parte da cronologia da viagem que terminaria em Dubai.

Jato de Vorcaro teve três mudanças no horário do voo

O primeiro plano internacional registrado para o Falcon 7X previa decolagem de Guarulhos às 19h15 de 17 de novembro de 2025, com escala em Malta antes da continuação da viagem para Dubai.

Ao longo do dia, o horário previsto foi alterado três vezes. A partida passou para 20h45, depois para 22h25 e, por último, para 23h10. Às 23h36, a sala de informações aeronáuticas de Guarulhos registrou o cancelamento do plano.

A sequência de horários consta dos documentos liberados pela FAB. O cancelamento foi registrado pela unidade aeroportuária, e não pelo comandante do avião. Vorcaro já havia sido detido pela Polícia Federal antes de embarcar.

A documentação não corresponde a uma lista de passageiros nem comprova, por si só, quem estaria a bordo. Os registros são relativos à operação aérea e permitem acompanhar os horários e as alterações informadas ao controle de tráfego.

Defesa de Vorcaro apresentou formulário com data diferente

Após a prisão, a defesa do ex-banqueiro sustentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a viagem havia sido programada previamente para compromissos de negócios com investidores estrangeiros.

Os advogados apresentaram formulários que indicavam uma saída de Guarulhos às 23h10 de 18 de novembro, um dia depois da data do plano internacional registrado no sistema do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

O formulário apresentado pela defesa previa quatro pessoas a bordo e uma escala para reabastecimento em Malta. Contudo, o documento não informava a data em que havia sido elaborado.

A ausência de um registro internacional para 18 de novembro nos dados fornecidos pelo Decea não permite, isoladamente, determinar quando o formulário da defesa foi preparado ou se chegou a ser enviado ao sistema. No entanto, os documentos apontam uma diferença entre a data indicada no formulário apresentado ao STF e a do plano registrado pela autoridade aeronáutica.

Jato fez viagens a Brasília nos dias anteriores à prisão

Os registros liberados pela FAB também detalham deslocamentos da aeronave nos dias anteriores à prisão de Vorcaro.

Em 14 de novembro de 2025, uma sexta-feira, o Falcon 7X decolou do Aeroporto Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, às 13h15, com destino a Brasília.

Na noite de 15 de novembro, sábado, foi registrado outro plano de voo, de Belo Horizonte para a capital federal, para uma operação prevista no domingo. O avião partiu às 13h16 de 16 de novembro e deixou Brasília às 17h36, conforme os registros examinados pelo UOL.

A movimentação da aeronave ocorreu no mesmo período em que Vorcaro trocou mensagens com interlocutores sobre a possibilidade de antecipar a viagem internacional.

Segundo a reportagem do UOL, mensagens recuperadas pela Polícia Federal mostram que, no sábado, o empresário perguntou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, se deveria estar fora do país na segunda-feira. As mensagens divulgadas não apresentam resposta do ministro a essa pergunta.

Na manhã de 17 de novembro, às 6h48, Vorcaro informou a integrantes do Banco Central que investidores estrangeiros pediam a antecipação de sua ida aos Emirados Árabes Unidos. O primeiro plano internacional do jato foi registrado quase sete horas depois, às 13h59.

A sequência temporal permite comparar as comunicações relatadas pela investigação com os registros operacionais da aeronave, mas não comprova, por si só, a motivação das alterações nem estabelece relação causal entre os episódios.

Por que a FAB mudou de posição sobre os documentos?

Inicialmente, a Aeronáutica negou o pedido de acesso aos planos de voo apresentado com base na Lei de Acesso à Informação. A justificativa era de que itinerários de aeronaves particulares poderiam revelar informações pessoais de seus usuários.

Após recurso e atuação da Controladoria-Geral da União (CGU), a FAB liberou os registros operacionais, mantendo sob sigilo a identidade do piloto.

A divulgação parcial permitiu conhecer os horários, as rotas e as alterações do plano de voo sem expor todos os dados relacionados à operação. O caso também envolve a discussão sobre os limites entre a proteção da privacidade e o acesso a informações de interesse público.





Prisão ocorreu antes da liquidação do Banco Master

Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos na noite de 17 de novembro de 2025, antes da partida prevista do jato. Na manhã seguinte, 18 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, enquanto o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do grupo.

Segundo o Banco Central, a medida foi motivada por uma grave crise de liquidez, deterioração da situação econômico-financeira e violações às normas que regem o sistema financeiro.

A divulgação dos planos de voo acrescenta registros oficiais à cronologia dos acontecimentos que antecederam a prisão do ex-banqueiro. Os documentos permitem confrontar os horários informados ao controle aéreo com as explicações apresentadas pela defesa e as comunicações relatadas pela investigação.