Reprodução/ Senado e PR O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)

De acordo com a pesquisa do Real Time Big Data, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (20), cinco dias antes do segundo turno das eleições para presidente, agendado para este próximo domingo (25).

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 52% dos votos e Lula com 48%.

Considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão empatados na disputa para a presidência do Brasil.

Já no cenário que considera os votos totais, Flávio aparece com 48% e Lula com 45%. O resultado é da pesquisa estimulada, quando é mostrada uma lista dos candidatos aos entrevistados.

O número de votos nulos ou em branco soma 5%, e os que não sabem ou que não responderam são de 2%.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, o candidato do PL aparece com 47% e Lula com 44%.

Nesse cenário, os números dos que não sabem ou não responderam são de 4%, e os de votos brancos ou nulos seguem sendo de 5%.

Rejeição

Ainda na pesquisa, 35% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Lula de jeito nenhum.

Outros 33% responderam a mesma coisa sobre Flávio Bolsonaro.

O levantamento da Real Time Big Data foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro. Foram ouvidos exatamente 2 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02952/2026.



