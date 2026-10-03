Divulgação/TSE Modelo oficial de cola eleitoral

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece hoje (4). Neste ano, os eleitores brasileiros terão que votar em seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Para evitar esquecer os números dos candidatos na hora de votar, o eleitor pode levar uma “colinha” de papel com as informações. O celular não pode ser levado até a cabine de votação.

Qual será a ordem de votação?

A votação seguirá uma ordem definida pela Justiça Eleitoral. Por isso, é importante deixar os números anotados na sequência correta:

Deputado federal: 4 dígitos

Deputado estadual ou distrital: 5 dígitos

Senador: 1ª vaga: 3 dígitos

Senador: 2ª vaga: 3 dígitos

Governador: 2 dígitos

Presidente da República: 2 dígitos

Depois de digitar os números, confira com atenção o nome, a foto e os demais dados que aparecem na tela. Somente após de cada conferência aperte o botão verde “Confirma”.

Atenção aos votos para senador

Neste ano, cada eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado. Os dois votos precisam ser pessoas diferentes.

Se o eleitor votar duas vezes no mesmo candidato, o segundo voto será imediatamente anulado.

Por que serão dois votos para o Senado?

A eleição deste ano vai renovar 54 das 81 cadeiras do Senado Federal, o equivalente a dois terços da Casa.

Por isso, cada estado e o Distrito Federal vão eleger dois senadores. O mandato de um senador dura oito anos.

Onde consultar os candidatos?

Quem ainda não sabe os números dos candidatos pode consultar as informações no DivulgaCandContas, sistema da Justiça Eleitoral que reúne os registros das candidaturas.

A plataforma permite consultar candidatos por estado e também informações sobre doações, gastos de campanha e prestação de contas. O sistema é atualizado a cada 60 minutos.

Faça sua colinha para consultar os candidatos e conferir as informações eleitorais

Quer treinar antes de votar?

Também é possível fazer uma simulação da votação antes de ir à urna. A Justiça Eleitoral disponibiliza um simulador de votação , que pode ser acessado pelo celular ou pela internet. A ferramenta reproduz as etapas da votação e permite que o eleitor se familiarize com a ordem dos cargos.

Leobark Rodrigues/TSE Simulador de votação

Na simulação, são utilizados candidatos fictícios, mas a sequência é a mesma que será encontrada na urna.

Como será o segundo turno?

Se houver segundo turno, a votação será realizada no dia 25 de outubro.

Nesse caso, o eleitor votará apenas para os cargos que tiverem segundo turno:

Governador: 2 dígitos

Presidente da República: 2 dígitos

Leia também: Eleitor tem até sábado (03) para ativar o e-Título; confira

É importante lembrar que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja em situação eleitoral regular.

O segundo turno pode acontecer nas disputas para cargos do Executivo, como Governador e Presidente. Para que um candidato seja eleito no primeiro turno, é necessário obter mais da metade dos votos válidos. Caso isso não aconteça, os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno.

Prepare sua colinha

Antes de sair de casa, confira os números dos seus candidatos e anote tudo em um papel. Assim, você evita confusão e consegue votar com mais tranquilidade.

Não esqueça: celular não pode ser levado até a cabine de votação. A colinha de papel, sim.



