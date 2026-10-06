Reprodução Instagram Postagem do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias

O prefeito de São José dos Campos , no estado de São Paulo, Anderson Farias (PSD), publicou nas redes sociais uma montagem feita com inteligência artificial para ironizar a derrota de quatro candidatas ao Senado nas eleições de 2026.

Na imagem, Marina Silva (Rede), Simone Tebet (MDB), Manuela d’Ávila (PSOL) e Gleisi Hoffmann (PT) aparecem trabalhando em uma unidade do McDonald’s. A publicação foi feita na noite de segunda-feira (05), um dia após o primeiro turno.

A postagem mostra as quatro usando uniformes e bonés da rede de fast-food em diferentes funções. Marina aparece limpando um balcão, Simone está no caixa, Manuela trabalha na preparação dos lanches e Gleisi segura uma porção de batatas fritas.

Prefeito relacionou imagem à geração de empregos

Na legenda, Anderson Farias associou a montagem aos números do mercado de trabalho de São José dos Campos.

Aqui em São José, emprego não para de crescer… pelo visto, a notícia está se espalhando. Prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias





Segundo informações divulgadas pelo próprio Anderson, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município acumulava oito meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos em 2026.

De janeiro a agosto, a cidade registrou 3.792 novos postos formais. Somente em agosto, foram abertas 1.055 vagas com carteira assinada. O estoque de empregos formais chegou a 215.122 trabalhadores.

Quem aparece na montagem

As quatro mulheres retratadas na imagem disputaram vagas ao Senado no primeiro turno e não conseguiram se eleger.

Em São Paulo, Marina Silva e Simone Tebet ficaram fora das duas vagas disponíveis. Os eleitos foram Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Manuela d’Ávila concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas também não foi eleita. Já Gleisi Hoffmann terminou a disputa no Paraná em quarto lugar, ficando fora das duas vagas do estado.

Publicação dividiu opiniões

A postagem provocou diferentes reações entre os seguidores do prefeito.

Parte dos comentários entrou na brincadeira e elogiou a publicação. Outros usuários criticaram o conteúdo, principalmente pelo uso de uma montagem criada por inteligência artificial para satirizar as candidatas.

Em uma das críticas, uma internauta classificou a publicação como desrespeitosa. Outro comentário afirmou que a brincadeira seria de “mau gosto”.

Prefeito diz que não houve intenção depreciativa

Após a repercussão, Anderson Farias afirmou que a publicação não teve a intenção de depreciar as políticas retratadas.

Segundo o prefeito, a referência ao trabalho em uma rede de fast-food estava ligada aos números positivos do emprego em São José dos Campos. “Não há nada de depreciativo”, afirmou.

A postagem ocorre em meio à repercussão dos resultados do primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo (04), quando também foram definidos os nomes que avançaram para o segundo turno da disputa presidencial.