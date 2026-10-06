Mariza Sabino/iG Plenário do Senado

As eleições deste domingo (4) provocaram uma grande renovação no Senado Federal. Dos 32 senadores que tentaram permanecer no cargo por mais oito anos, 18 não conseguiram se reeleger. Outros 14 conquistaram um novo mandato.

Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado estavam em disputa neste ano. Como cada mandato dura oito anos e a Casa é renovada parcialmente a cada quatro anos, a eleição de 2026 foi responsável por definir dois terços do Senado que assumirá em 2027.

Entre os nomes que ficaram de fora estão políticos com longa trajetória no Congresso, como Renan Calheiros (MDB-AL), Ciro Nogueira (PP-PI), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Weverton Rocha (PDT-MA).

Confira a lista completa dos senadores que tentaram a reeleição, mas não conseguiram novo mandato:

Acre



Sergio Petecão (PSD) — terminou em sexto lugar, com 10,38% dos votos válidos.

Alagoas



Renan Calheiros (MDB) — ficou em terceiro lugar, com 22,39%. Ele estava no Senado desde 1995 e buscava o quinto mandato na Casa.

Amapá



Randolfe Rodrigues (PT) — terminou em terceiro, com 18,55%. Atual líder do governo no Congresso, ele buscava o terceiro mandato como senador.

Bahia



Angelo Coronel (Republicanos) — ficou em terceiro lugar, com 20,23%. A disputa teve Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) entre os eleitos.

Distrito Federal



Leila do Vôlei (PDT) — terminou em terceiro lugar, com 21,25% dos votos.

Espírito Santo

Fabiano Contarato (PT) — ficou em quarto lugar, com 12,94%.

Marcos do Val (Avante) — terminou em sexto, com 4,17%.

Goiás



Vanderlan Cardoso (PSD) — ficou em quinto lugar, com 9,48%.

Maranhão



Weverton Rocha (PDT) — terminou em quarto lugar, com 15,19%.

Eliziane Gama (PT) — ficou em quinto, com 9,75%.

Minas Gerais



Carlos Viana (PSD) — terminou em terceiro lugar, com 17,47%.

Mato Grosso do Sul



Soraya Thronicke (PSB) — ficou em quarto lugar, com 13,07%.

Mato Grosso



Carlos Fávaro (PSD) — terminou em quarto, com 11,50%.

Pará

Zequinha Marinho (Podemos) — ficou em quarto lugar, com 21,07%.

Piauí



Ciro Nogueira (PP) — terminou em terceiro lugar, com 24,68%. O presidente nacional do Progressistas buscava um novo mandato após 16 anos de atuação no Senado.

Rio Grande do Norte



Zenaide Maia (PSD) — ficou em terceiro lugar, com 17,47%.

Roraima



Chico Rodrigues (PSB) — terminou em quarto, com 13,43%.

Santa Catarina



Esperidião Amin (PP) — ficou em terceiro lugar, com 15,31%

Como funciona o Senado



O Senado é a chamada Câmara Alta do Congresso Nacional. Diferentemente da Câmara dos Deputados, em que as vagas são distribuídas pelo sistema proporcional, os senadores são eleitos pelo voto majoritário. Isso significa que os candidatos mais votados em cada estado e no Distrito Federal ficam com as vagas disponíveis.

Cada estado e o Distrito Federal têm três senadores, totalizando 81 parlamentares. O mandato é de oito anos, mas a renovação ocorre de forma alternada a cada quatro anos.

Em uma eleição, dois terços das cadeiras são renovados, enquanto no pleito seguinte apenas um terço é colocado em disputa. Em 2026, portanto, 54 vagas foram renovadas.

Os senadores também exercem funções diferentes das atribuídas aos deputados. Cabe exclusivamente ao Senado, por exemplo, aprovar ou rejeitar indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades, além de analisar indicações para a Procuradoria-Geral da República e para a diretoria do Banco Central.

A Casa também participa dos processos de impeachment. Compete aos senadores julgar crimes de responsabilidade atribuídos ao presidente da República e a outras autoridades, depois da autorização da Câmara dos Deputados quando exigida pela Constituição.





Senado terá 40 novos nomes em 2027

A renovação será ainda maior porque nem todos os ocupantes das 54 cadeiras em disputa eram candidatos à reeleição. Segundo a Agência Senado, 40 das 54 vagas serão ocupadas por novos nomes, enquanto 14 serão preenchidas por parlamentares que conseguiram renovar o mandato.

Com isso, a composição da Casa sofrerá uma mudança significativa a partir de 1º de fevereiro de 2027, quando os novos senadores tomarão posse para a legislatura 2027-2035.