José Cruz/Arquivo/Agência Brasil 7,6 milhões de votantes paulistas não foram às urnas

O estado de São Paulo registrou um índice de abstenção de 22,5% do eleitorado neste 1º turno das Eleições Gerais de 2026. No total, o estado conta com mais de 34,1 milhões de eleitores aptos a votar, dentre eles, cerca de 7,6 milhões de pessoas não compareceram às urnas no último domingo (04).

De acordo com os Resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na capital paulista, a taxa de abstenção foi ainda maior, com cerca de 23,4% de abstenção dos eleitores, o equivalente a mais de 2,1 milhões de pessoas.

O número mostra um aumento do não comparecimento às urnas em comparação ao ano de 2022, durante as Eleições Gerais, quando o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) registrou um percentual de 21,6% no estado, cerca de 7,4 milhões de pessoas.

No ano de 2018, a taxa foi próxima à de 2022, e cerca de 21,5% dos eleitores paulistas não compareceram às urnas.

Dados

Segundo dados fornecidos pelo TRE-SP, somente nas eleições estaduais, os votos em branco para o cargo de governador atingiram 5,11% do valor total, ou 1,3 milhões de votos; os votos nulos chegaram a 7,3%, o que representa 1,9 milhões de votos.

Para as duas vagas ao Senado, cerca de 4,2 milhões de paulistas optaram por votar em branco, resultando em 8,1% dos votos, enquanto outros 5,1 milhões escolheram a opção de votar nulo, representando 9,7% dos votantes.

Entre os votos para deputado federal, cerca de 1,5 milhão (ou 5,9%) de eleitores votaram em branco; os votos nulos representam 4,3% do total, com 1,1 milhão de pessoas. Para deputado estadual, votos nulos chegaram a 4,6% do total (1,2 milhão) e votos em branco ficaram em 7% (1,8 milhão).



