Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados

O estado de São Paulo, o mais populoso do país, tem direito a 70 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Os parlamentares eleitos representam a população paulista e seus interesses no Congresso Nacional.

Com 100% das urnas apuradas no domingo (4), a maior votação no estado de São Paulo foi para o candidato Lucas Pavanato (PL), que teve 3.038.438 votos, seguido por Erika Hilton (PSOL), com 1.596.472 votos, e Sâmia Bomfim (PSOL), que teve 583.107 votos.

Os deputados federais, assim como os estaduais, são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos por candidatas e candidatos e os votos de legenda são considerados na definição do número de cadeiras que cada partido ou federação poderá ocupar, conforme estabelece o artigo 7º da Resolução TSE nº 23.677/2021.

Portanto, quanto mais votos um partido ou uma federação receber, maior poderá ser o número de vagas conquistadas.

O que faz um deputado federal?



Como parte do Poder Legislativo, encarregado da criação e aprovação de leis, os deputados federais atuam discutindo, propondo e votando em projetos de lei e alterando e revisando a legislação brasileira.

Confira abaixo a lista completa dos 70 deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo:

Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos

Erika Hilton (Psol): 1.596.472 votos

Sâmia Bomfim (Psol): 583.107 votos

Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos

Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos

Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos

Sargento Nantes (PP): 333.401 votos

Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos

Guilherme Cortez (Psol): 275.450 votos

Mauricio Neves (PP): 269.996 votos

Marcio Alvino (PL): 261.325 votos

Professora Luciene Cavalcante (Psol): 253.778 votos

Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos

Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos

Luna Zarattini (PT): 233.733 votos

Marina Helena (Novo): 230.866 votos

Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos

Rosana Valle (PL): 213.752 votos

Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos

Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos

Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos

Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos

Igor Soares (PSD): 181.820 votos

Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos

Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos

Thiago Surfista (PL): 161.971 votos

Alencar Santana (PT): 160.264 votos

Capitão Augusto (PL): 153.745 votos

Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos

Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos

Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos

Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos

Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos

João Cury (MDB): 130.915 votos

Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos

Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos

Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos

Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos

Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos

Edinho Silva (PT): 115.341 votos

Nilto Tatto (PT): 114.560 votos

Natália Boulos (Psol): 114.552 votos

Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos

Motta (PL): 112.854 votos

Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos

João Paulo Cunha (PT): 109.548 votos

Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos

Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos

Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos

Coronel Telhada (PP): 104.513 votos

Paulo Freire (PL): 99.388 votos

Marcos Neves (PSD): 98.359 votos

Jonas Donizete (PSB): 97.335 votos

Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos

Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos

Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos

Jefferson Campos (PL): 92.286 votos

Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos

Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos

Mario Frias (PL): 91.403 votos

Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos

Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos

Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos

Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos

Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos

Eduardo Cury (PL): 66.860 votos

Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos

Gil Diniz (PL): 63.398 votos

Edinho Araujo (PRD): 54.443 votos

Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos