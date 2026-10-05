Edilson Rodrigues/ Agência Senado - 10.9.15 Paulo Paim, senador petista, promete pressionar o governo pela mudança na política econômica

Com o final do primeiro turno das eleições, o Partido dos Trabalhadores (PT) vai estar sem representante do Rio Grande do Sul no Senado pela primeira vez desde 2002. A primeira etapa da eleição foi disputada neste último domingo (4).

Neste ano, Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) foram eleitos senadores pelo estado gaúcho. O candidato do PL somou 3.453.316 votos, cerca de 30,11%, e Van Hattem ficou com 3.449.053 votos, cerca de 30,08%.

É a primeira vez desde 2002 que o PT não conta com algum representante gaúcho no Congresso Nacional. Na ocasião, Paulo Paim (PT) foi eleito e cumpriu o primeiro mandato até 2010.

Naquele ano, ele foi reeleito, ficou até 2018 e foi reeleito novamente. Este último mandato é válido até 2026.

Neste ano, cada estado elegeu dois senadores, com o objetivo de renovar 54 das 81 cadeiras. Desse número, com o final da apuração, 40 serão ocupadas por novos nomes. Ao todo, o índice de renovação no Senado chegou a 74%.

A maioria dessas vagas foi conquistada pelo Partido Liberal (PL). O partido conquistou 19 das 54 cadeiras em jogo, o equivalente a 35,2% do total das vagas.

O número foi suficiente para redesenhar o equilíbrio de forças no Senado, já que, em 2027, o PL deve começar com 28 senadores e a maior bancada do Congresso.

Vai a maior representação de um partido no início de uma legislatura desde a Constituição de 1988. O recorde anterior era de 1999, com o partido PMDB, que iniciou a legislatura com 27 senadores.

Outro recorde do partido é o maior número de senadores conquistados por uma mesma legenda em uma única eleição. Com os 19 eleitos do PL, a legenda superou a marca de 14, que foi alcançada duas vezes pelo PMDB, em 1994 e 2010, e também uma vez pelo PFL, em 2002.

PL cresce

O Partido Liberal (PL) conseguiu se destacar entre os demais após o primeiro turno das eleições de 2026. Além de liderar a corrida presidencial, com Flávio Bolsonaro, a sigla elegeu mais governadores, senadores e deputados.

Ao final da primeira etapa das eleições, o partido viu Flávio Bolsonaro superar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com cerca de 47% dos votos válidos. O petista terminou o primeiro turno com 45%. Os dois disputam o segundo turno.

Além disso, a legenda conseguiu eleger diretamente cinco governadores. O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina e Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

O partido também registrou recordes e conquistou um grande número de vagas para a Câmara dos Deputados.

Ao todo, o Brasil elegeu 4.513 deputados federais. Desse número, o PL ficou com 121 cadeiras, sendo a maioria também na Câmara.



