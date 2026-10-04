Reprodução Dr. Daniel Santos (PODE) é eleito governador do Pará

Dr. Daniel Santos, do Podemos (PODE), foi eleito governador do Pará neste domingo (04), no primeiro turno das eleições. Com 2.308.809 votos, que correspondem a 51,71% dos votos válidos, o candidato garantiu a vitória sem necessidade de realização do segundo turno.



O resultado foi matematicamente confirmado com xx% das urnas apuradas. Em segundo lugar, Hana Ghassan, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 46,15%. Os dados foram confirmados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Hana Ghassan (MDB) era a atual governadora do Pará e deixa o cargo. A candidata assumiu o cargo em abril deste ano, quando Helder Barbalho renunciou para candidatura ao Senado.

Quem é Dr. Daniel?

Formado em Medicina pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), Dr. Daniel Santos (PODE) ingressou na carreira política em Ananindeua (PA), 2012, onde se elegeu duas vezes para vereador.

Depois disso, foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa do Pará. Em 2021, se tornou prefeito da cidade, cargo em que permaneceu até as eleições de 2026.