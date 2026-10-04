Reprodução/redes sociais Raquel Lyra (PSD)

Raquel Lyra (PSD), foi reeleita governadora de Pernambuco neste domingo (4), no primeiro turno das eleições.

Com 2.754.536 votos, que correspondem a 53,28% dos votos válidos, Raquel Lyra garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno de Pernambuco, com 98% das urnas apuradas.

João Campos do PSB, terminou a disputa em segundo lugar, com 44,79% dos votos.

Quem é Raquel Lyra

Raquel Lyra é servidora concursada da Procuradoria-Geral do Estado, formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em direito econômico e de empresas.

Antes de assumir o governo de Pernambuco, se elegeu deputada estadual por duas vezes e foi secretária da Infância e Juventude do Estado. Foi eleita prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 2020.





***************OU em caso de segundo turno

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[Candidato 1] e [Candidato 2] avançam para o 2º turno em Pernambuco

Com [percentual]% dos votos válidos, [candidato 1] ficou à frente na disputa; ele vai enfretar [candidato 2], que obteve (percentual)

[Nome do candidato 1] ([partido]) e [Nome do candidato 2] ([partido]) foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo de Pernambuco neste domingo (4) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro.

Com [percentual]% dos votos válidos, [candidato 1] terminou a primeira o primeiro turno à frente, seguido por [candidato 2], que obteve [percentual]%.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.