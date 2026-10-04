Reprodução/Globonews Nunes Marques acompanha emissão da zerésima

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, acompanhou neste domingo (04) os procedimentos de verificação dos sistemas eleitorais e a emissão da zerésima, documento que comprova que não existem votos previamente resgitrados no sistema de totalização.

O ministro chegou às 7h37 ao Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília, onde acompanhou a verificação dos sistemas eleitorais e a emissão do documento. Depois, o ministro votou e disse que a Justiça Eleitoral está preparada para que o pleito ocorra de maneira tranquila.

O que é a zerésima?

A zerésima é um relatório emitido antes do início da votação. O documento mostra que, naquele momento, não há votos registrados no sistema de totalização da Justiça Eleitoral.

A etapa faz parte dos procedimentos de segurança adotados pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade do processo de votação e apuração.

Nunes Marques fala em normalidade

Após acompanhar os procedimentos, Nunes Marques afirmou que o dia começou dentro da normalidade e demonstrou confiança na segurança do processo eleitoral.

Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão se transcorrer na maior normalidade. Nunes Marques



Além de comandar o tribunal eleitoral, Nunes Marques também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ministro votará em trânsito

Nunes Marques votará neste domingo na modalidade de voto em trânsito. Nesse caso, o eleitor que está fora de seu domicílio eleitoral pode votar apenas para o cargo de presidente da República.

A votação do primeiro turno das Eleições 2026 começou oficialmente às 8h e segue até as 17h, no horário de Brasília.