Joédson Alves/Agência Brasil Serão quase 564 mil urnas eletrônicas nas seções eleitorais

Mais de 158,7 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. O eleitorado vai escolher presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apontam São Paulo como o maior eleitorado do país, com 34.104.226 pessoas aptas a votar; seguido por Minas Gerais, com 16.377.659; Rio de Janeiro, com 12.857.000; Bahia, com 11.321.005; e Paraná, com 8.609.026.

Juntos, os cinco estados somam 83.268.916 eleitores, mais da metade do eleitorado nacional.

Fora do Brasil, 918.876 brasileiros estão aptos a votar, distribuídos por 186 cidades em 134 países. Nesse caso, a votação é apenas para presidente e vice-presidente.

A maioria deste eleitorado está nos Estados Unidos, com 264.702 eleitores, seguidos por Portugal, com 134.325, e Japão, com 88.344. Juntos, os três países reúnem 53% dos brasileiros aptos a votar no exterior.

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Mais de 158,7 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo





De acordo com a Justiça Eleitoral, são 1.970.165 eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar em 2026, o maior número registrado pela Justiça Eleitoral. Para atender esse público, 220.577 seções eleitorais principais contam com acessibilidade.

Operação no território nacional

No território nacional, a votação será realizada nos 5.571 municípios brasileiros, alcançando com a operação organizada pela Justiça Eleitoral localidades de difícil acesso, como aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, ilhas, áreas rurais e regiões de fronteira. Algumas delas terão estruturas especiais para levar urnas, sistemas de transmissão de resultado e equipes eleitorais.

No Amazonas, por exemplo, ainda de acordo com o TSE, antenas via satélite serão utilizadas principalmente em comunidades ribeirinhas, localidades isoladas e aldeias indígenas. No Maranhão, 66 locais de votação distribuídos por 22 municípios considerados de difícil acesso terão transmissão dos boletins de urna por satélite.

Urnas eletrônicas e pessoal

Para colocar a eleição em funcionamento, a Justiça Eleitoral preparou 563.910 urnas eletrônicas. O número inclui os equipamentos que serão utilizados nas seções eleitorais e a estrutura de reserva para eventuais substituições.

Ao todo, serão 516.785 seções eleitorais distribuídas por 2.641 zonas eleitorais.

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil TREs receberam as urnas eletrônicas para uso neste domingo





A operação eleitoral também envolve centenas de milhares de pessoas, segundo os números do TSE. No Brasil, 417.142 foram convocadas para funções especiais de apoio à eleição: 401.845 atuarão no apoio logístico e 15.297 serão membros de juntas eleitorais.

O número de pessoas convocadas para apoio logístico aumentou de 295.665 em 2022 para 401.845 neste ano.

Transporte coletivo

A Justiça Eleitoral também adotou medidas para garantir o deslocamento dos eleitores. O transporte coletivo urbano e intermunicipal deve ser oferecido gratuitamente no dia da votação, com frequência compatível à dos dias úteis.

A regra vale para o primeiro turno e, se houver, para o segundo, marcado para 25 de outubro. O TSE também orientou os Tribunais Regionais Eleitorais a fiscalizar as informações fornecidas por prefeituras, governos estaduais e Distrito Federal sobre itinerários, horários e modalidades disponíveis.

Segurança

O TSE autorizou, até 29 de setembro, o envio de Forças Federais para reforçar a segurança das eleições em 136 municípios de 12 estados no primeiro turno. O apoio envolve tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e foi solicitado pelos Tribunais Regionais Eleitorais para garantir a normalidade da votação e da apuração.

Entre as localidades que terão reforço estão áreas de fronteira, aldeias indígenas, municípios de difícil acesso e comunidades ribeirinhas. No Pará, por exemplo, a operação alcança 91 municípios e 1.055 locais de votação, sendo 56 em aldeias indígenas. No Amazonas, são 38 municípios.

Também foram estabelecidas regras específicas para a atuação da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos federais de segurança pública durante o pleito.





As medidas buscam garantir a livre circulação dos eleitores e a segurança no deslocamento até os locais de votação, evitando operações que possam criar bloqueios ou retenções capazes de dificultar o acesso às seções.

Candidaturas

A eleição também mobiliza uma grande quantidade de candidaturas. Vale o eleitor levar uma colinha impressa com os números dos escolhidos para votar; lembrando que não é permitida a entrada na cabine de votação com celular.

No sistema de estatísticas eleitorais do TSE são 20.988 candidaturas registradas para 1.790 vagas. São 7.803 candidatos a deputado federal para 513 cadeiras; 11.294 candidatos a deputado estadual para 1.035 vagas; 433 candidatos a deputado distrital para 24 cadeiras; 319 candidatos a senador para 54 vagas; 201 candidatos a governador para 27 governos estaduais e do Distrito Federal; e 14 candidatos à Presidência da República.

Eleições 2026 em números