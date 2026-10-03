Durante o primeiro turno das Eleições 2026, no próximo domingo (4), os eleitores poderão escolher até seis candidatos.
A quantidade de dígitos a serem inseridos na urna eletrônica depende do cargo. Para votar em deputado federal, é necessário digitar quatro números. Para deputado estadual, cinco. Para senador, três, e para governador e presidente da República, dois.
A ordem de votação será a seguinte:
- Deputado federal (quatro dígitos)
- Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
- Primeiro senador (três dígitos)
- Segundo senador (três dígitos)
- Governador (dois dígitos)
- Presidente da República (dois dígitos)
Colinha eleitoral
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha para não se esquecer dos números dos candidatos, já que o uso do celular é proibido na cabine de votação.
Para baixar e imprimir o modelo oficial, clique aqui.
O que levar para votar?
Quem vai votar deve levar um documento oficial com foto, como:
- RG;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- passaporte;
- carteira de trabalho física, conforme as regras da Justiça Eleitoral.
O título físico pode ser utilizado para verificar informações, porém, ele não substitui o documento com foto.
Já o e-Título serve como documento de identificação desde que mostre a foto do eleitor.