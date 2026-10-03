Urna eletrônica
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Urna eletrônica

Durante o primeiro turno das Eleições 2026, no próximo domingo (4), os eleitores poderão escolher até seis candidatos.

A quantidade de dígitos a serem inseridos na urna eletrônica depende do cargo. Para votar em deputado federal, é necessário digitar quatro números. Para deputado estadual, cinco. Para senador, três, e para governador e presidente da República, dois.

A ordem de votação será a seguinte:

  • Deputado federal (quatro dígitos)
  • Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
  • Primeiro senador (três dígitos)
  • Segundo senador (três dígitos)
  • Governador (dois dígitos)
  • Presidente da República (dois dígitos)

Colinha eleitoral

Modelo oficial de cola eleitoral
Divulgação/TSE
Modelo oficial de cola eleitoral










A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha para não se esquecer dos números dos candidatos, já que o uso do celular é proibido na cabine de votação.

Para baixar e imprimir o modelo oficial, clique aqui.

O que levar para votar?

Quem vai votar deve levar um documento oficial com foto, como:

  • RG;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • passaporte;
  • carteira de trabalho física, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

O título físico pode ser utilizado para verificar informações, porém, ele não substitui o documento com foto.

Já o e-Título serve como documento de identificação desde que mostre a foto do eleitor.


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