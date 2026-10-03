Tânia Rêgo/Agência Brasil Urna eletrônica

Durante o primeiro turno das Eleições 2026, no próximo domingo (4), os eleitores poderão escolher até seis candidatos.

A quantidade de dígitos a serem inseridos na urna eletrônica depende do cargo. Para votar em deputado federal, é necessário digitar quatro números. Para deputado estadual, cinco. Para senador, três, e para governador e presidente da República, dois.

A ordem de votação será a seguinte:

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

Colinha eleitoral

Divulgação/TSE Modelo oficial de cola eleitoral





































A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha para não se esquecer dos números dos candidatos, já que o uso do celular é proibido na cabine de votação.

Para baixar e imprimir o modelo oficial, clique aqui.

O que levar para votar?

Quem vai votar deve levar um documento oficial com foto, como:

RG;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

passaporte;

carteira de trabalho física, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

O título físico pode ser utilizado para verificar informações, porém, ele não substitui o documento com foto.

Já o e-Título serve como documento de identificação desde que mostre a foto do eleitor.



