Jr./ ASICS/ TSE Urna eletrônica - eleições

Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4). O número representa cerca de 21% do eleitorado apto a votar no país.

Ao todo, 158.745.463 eleitores estavam habilitados para votar neste primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além das abstenções, a votação presidencial terminou com milhões de votos brancos e nulos.

Na totalização nacional, foram registrados 119.105.481 votos válidos, o equivalente a 75,06% do eleitorado. Outros 2.298.274 votos foram brancos (1,84%) e 3.667.536 foram nulos (2,93%).

As abstenções chegaram a 33.393.877 eleitores (21,07%). Os números fazem parte da totalização divulgada pela Justiça Eleitoral.

A soma de brancos, nulos e abstenções representa uma parcela significativa do eleitorado que participou do processo eleitoral sem registrar um voto válido para uma candidatura.

No caso da eleição para presidente, os percentuais dos candidatos são calculados somente sobre os votos válidos.