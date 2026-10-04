Roberto Zacarias/Secom Jorginho Mello, Governados de Santa Catarina

O atual governador Jorginho Mello, do PL, foi reeleito em Santa Catarina neste domingo (04), no primeiro turno das eleições.

Com mais de 2,2 milhões de votos, que correspondem a 68% dos votos válidos, Jorginho garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno em Santa Catarina, com 80% das urnas apuradas.

Gelson Merísio, do PSB, terminou a disputa em segundo lugar, com 15,99% dos votos até o momento.



Quem é?

Jorginho dos Santos Mello nasceu em Ibicaré, em 15 de julho de 1956, e é um político brasileiro filiado ao Partido Liberal (PL) desde 2023 o governador de Santa Catarina.

Foi senador pelo estado entre 2019 e 2022, até renunciar para assumir o governo após sua vitória nas eleições estaduais de 2022, sendo substituído por sua suplente Ivete da Silveira.