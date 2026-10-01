Fila de eleitores esperando para votar em Brasília
Antonio Cruz/Agência Brasil
Fila de eleitores esperando para votar em Brasília

Quem vai votar já pode começar a organizar o documento oficial com foto e a colinha em papel com os números dos candidatos para evitar surpresas no primeiro turno das Eleições 2026.

Na urna eletrônica, o eleitor poderá escolher representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual (ou distrital), senador (1ª vaga), senador (2ª vaga), governador e presidente.

Como fazer a colinha eleitoral

Modelo oficial de cola eleitoral
Divulgação/TSE
Modelo oficial de cola eleitoral










A colinha eleitoral ajuda o eleitor a lembrar dos números dos candidatos no dia da votação.

Ela deve ser preenchida  à mão, uma vez que é proibido entrar na cabine com o celular.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um modelo de colinha eleitoral. O documento pode ser baixado aqui.

O que não pode faltar na hora de votar

Na hora de votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, como: 

  • RG;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • passaporte;
  • carteira de trabalho, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

O título físico pode ser utilizado para verificar informações, porém, ele não substitui o documento com foto.

Já o e-Título conta como documento de identificação se mostrar a foto do eleitor.

O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para acontecer no dia  4 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília.


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