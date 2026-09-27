Tânia Rêgo/Agência Brasil Urna eletrônica

Falta uma semana para o primeiro turno das eleições 2026. No próximo domingo (4), milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para escolher representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. Caso haja segundo turno nas disputas para presidente ou governador, a nova votação será realizada em 25 de outubro.

Para evitar problemas no dia da eleição, é importante conferir antecipadamente o local de votação, separar um documento oficial com foto e entender a ordem em que os candidatos aparecerão na urna eletrônica.

Em quem vamos votar em 2026?

Diferentemente das eleições municipais de 2024, quando os eleitores escolheram prefeitos e vereadores, o pleito deste ano é nacional e estadual.

Na urna eletrônica, o eleitor fará seis escolhas:

Deputado federal;

Deputado estadual ou distrital;

Senador para a primeira vaga;

Senador para a segunda vaga;

Governador;

Presidente da República.

O eleitor terá dois votos para o Senado porque, neste ano, duas das três cadeiras de senador de cada estado e do Distrito Federal serão renovadas. O Senado tem três representantes por unidade da Federação, cada um com mandato de oito anos, e a renovação ocorre de forma alternada. Em 2026, portanto, estarão em disputa 54 das 81 cadeiras da Casa.

Por isso, será preciso escolher dois candidatos diferentes ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos. O eleitor não deve repetir o mesmo candidato nos dois votos, porque se isso acontecer o segundo voto será anulado.

Também serão escolhidos os respectivos vices nas disputas para presidente e governador, além dos suplentes vinculados às candidaturas ao Senado.

Qual será a ordem dos votos?

A ordem de votação é importante porque são seis etapas. O eleitor deve votar nesta sequência:

Deputado federal – quatro dígitos Deputado estadual ou distrital – cinco dígitos Senador – primeira vaga Senador – segunda vaga Governador Presidente da República

Uma dica é levar uma colinha de papel com os números dos candidatos. O papel pode ser levado para a cabine, mas o celular não pode ser utilizado dentro dela.

Preciso levar o título de eleitor para votar?

O título de eleitor impresso não é obrigatório para votar.

O eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto para comprovar sua identidade. Entre os documentos aceitos estão:

carteira de identidade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

carteira de trabalho;

passaporte;

certificado de reservista;

carteira profissional reconhecida por lei.

Os documentos podem ser utilizados mesmo que estejam com a validade vencida, desde que permitam a identificação da pessoa. Certidões de nascimento ou casamento não servem como documento de identificação para votar.

O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação quando apresenta a fotografia do eleitor. Isso ocorre para quem já possui a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Se o aplicativo não mostrar a foto, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Como consultar onde vou votar?

O local de votação pode ser consultado antes do domingo pelo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No aplicativo, basta atualizar os dados cadastrais para visualizar o endereço da seção e a zona eleitoral.

Também é possível fazer a consulta pelo portal do TSE. Na área de Serviços Eleitorais, o eleitor deve selecionar a opção "Onde votar" e informar os dados solicitados, como CPF ou número do título, data de nascimento e nome da mãe.

É recomendável fazer a consulta antes do dia da eleição. Isso é especialmente importante para quem mudou de endereço, solicitou transferência temporária ou teve a zona eleitoral alterada.

Ainda dá para tirar ou regularizar o título?

Para as Eleições 2026, o prazo para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, cadastrar a biometria ou regularizar pendências terminou em 6 de maio.

O cadastro eleitoral foi fechado a partir de 7 de maio para a organização do pleito. Assim, quem não regularizou a situação dentro do prazo não consegue fazer uma nova alteração cadastral para votar neste primeiro turno.

Quem já está regularmente inscrito não precisa apresentar o título físico no dia da votação.

Como votar na urna eletrônica?

Ao chegar à seção eleitoral, o eleitor deverá apresentar o documento de identificação ao mesário. Depois de ser identificado e liberado para votar, seguirá para a cabine.

Na urna, basta digitar o número da candidatura escolhida e conferir os dados que aparecem na tela, como nome, fotografia, cargo e partido. Depois, pressione a tecla "Confirma".

É possível corrigir a escolha antes da confirmação. Se perceber que digitou o número errado, basta utilizar a tecla "Corrige" e informar novamente a opção desejada.

Como serão seis votos, a urna exibirá os cargos um de cada vez. Em 2026, o equipamento também terá uma barra de progresso na parte superior da tela para indicar quais escolhas já foram feitas e quantas ainda faltam.

O TSE disponibiliza ainda um simulador de votação, que permite treinar a sequência antes do dia da eleição.

Posso levar o celular para votar?

O celular pode ser levado até o local de votação, mas não pode ser levado para dentro da cabine de votação.

Antes de entrar na cabine, o aparelho e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto devem ser deixados em local indicado pelos mesários.

Por isso, quem pretende consultar os números dos candidatos deve preparar uma colinha de papel antes de entrar na cabine.

E se eu não puder votar?

Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação pode justificar a ausência. A justificativa pode ser feita no próprio dia pelo e-Título ou por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral, nos locais indicados pela Justiça Eleitoral.

Também é possível justificar depois da eleição. Para o primeiro turno de 2026, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026. Se houver ausência no segundo turno, o prazo será 8 de janeiro de 2027.

A justificativa deve ser feita separadamente para cada turno em que o eleitor não comparecer.





O que fazer antes de sair de casa?

Para evitar imprevistos no domingo, vale conferir alguns itens com antecedência:

consulte o local de votação;

confira se o título está regular;

deixe separado um documento oficial com foto;

baixe ou atualize o e-Título;

anote os números dos candidatos em uma colinha de papel;

confira a ordem dos seis votos;

lembre-se de que o celular não pode entrar na cabine;

se estiver fora do domicílio eleitoral, verifique as regras para justificar a ausência.

A Justiça Eleitoral disponibiliza informações sobre o pleito, consulta ao local de votação, situação eleitoral e outros serviços no portal do TSE e no aplicativo e-Título.