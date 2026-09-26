Tânia Rêgo/Agência Brasil Votação é encerrada pontualmente às 17h do horário de Brasília

O eleitor poderá escolher até seis candidatos no 1º turno das Eleições 2026, que serão realizadas no próximo domingo, dia 4 de outubro. Cada cargo é identificado por uma sequência numérica: para votar em deputado federal, é necessário teclar 4 dígitos na urna eletrônica. Para deputado estadual, são 5 números. Para senadores, 3 dígitos. Já para governador e presidente da República, são 2 dígitos.

A ordem de votação na urna eletrônica será:

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

Cola

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores anotem os números dos seis candidatos em um papel antes de irem às zonas eleitorais. A medida ajuda a evitar erros e também contribui para reduzir filas.



