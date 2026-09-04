Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

Os candidatos ao governo de Minas Gerais apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Segurança Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área.

Patrus Ananias (PT)



Estabelecer o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) estadual integrado a inteligência e alinhado aos direitos humanos .

e alinhado aos . Uso de inteligência para combate do crime organizado a fim de ruir as finanças dessas facções. Ações de combate aos crimes na internet , fraudes e roubo de aparelhos de celular (Celular Seguro).

a fim de ruir as finanças dessas facções. Ações de combate aos , fraudes e roubo de aparelhos de celular (Celular Seguro). Expansão da rede de atendimento à Mulher como: Casas da Mulher Brasileira; delegacias especializadas e Patrulha Maria da Penha de Minas Gerais.

à Mulher como: Casas da Mulher Brasileira; delegacias especializadas e de Minas Gerais. Criação de uma política estadual de prevenção e combate ao feminicídio e genocídio da juventude negra.

e da juventude negra. Adoção de de câmeras corporais de forma progressiva. Paralelamente, investimento na formação e manutenção da saúde mental dos agentes.

de forma progressiva. Paralelamente, investimento na formação e manutenção da saúde mental dos agentes. Reforço da gestão e separação das pessoas sob custódia do estado de acordo com a gravidade do crime. Redução das prisões provisórias e ampliação dos centros de ressocialização.

Alexandre Kalil (PDT)

Remanejamento territorial do efetivo com fortalecimento das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs).

Aplicação da "Muralha Digital" junto a câmeras corporais para transparência e proteção da atuação policial.

da atuação policial. Foco em investigar, periciar e desarticular financeiramente as organizações criminosas.

Valorização profissional das forças de segurança estaduais e ainda, combate ostensivo contra violência à mulheres, crianças e jovens. Valorização de quem protege - agentes de segurança.

contra violência à mulheres, crianças e jovens. Valorização de quem protege - agentes de segurança. Controle do sistema prisional pelo estado com apoio às Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), reintegrando socialmente. Apoio às Guardas Municipais e segurança no meio prisional.

pelo estado com apoio às Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), reintegrando socialmente. Apoio às Guardas Municipais e segurança no meio prisional. Integração entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de acordo com cada região do estado.

Cleitinho (Republicanos)

Unificação das bases de dados da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional e Defesa Civil numa plataforma.

da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional e Defesa Civil numa plataforma. Programa educacional de prevenção da violência de gênero (PEPROM), atuando na proteção e ensino básico para as mulheres nas escolas públicas e privadas.

(PEPROM), atuando na proteção e ensino básico para as mulheres nas escolas públicas e privadas. Criação e consolidação do Plantão Digital Audiovisual e Descentralizado, com objetivo em acabar com as burocracias policias .

. Restruturação salarial e contínua das forças de segurança , com realização periódica de concursos públicos, a fim de valorizar os profissionais.

, com realização periódica de concursos públicos, a fim de valorizar os profissionais. Mapeamento das áreas de risco e a atuação preventivos no interior do estado.

e a atuação preventivos no interior do estado. Sufocamento financeiro de organizações criminosas com foco no combate à lavagem de dinheiro e bloqueio das rotas de tráfico.

Flávio Roscoe (PL)

Aumento do policiamento ostensivo com foco principal em áreas com índices criminais elevados. Expansão da presença das polícias nas zonas rurais.

Integrar bases de dados e comando especializado das polícias Militar, Civil com o sistema prisional e Corpo de Bombeiros.

Implementar ações para o desmantelamento financeiro das organizações criminosas, combatendo a lavagem de dinheiro e em paralelo., bloqueando as rotas do tráfico.

Organização e aumento do quantitativo de Delegacias de Proteção à Mulher e de patrulhas protetivas especializadas, com emprego de tornozeleiras em agressores. Promoção paralela de ações educativas nas escolas do estado.

especializadas, com emprego de tornozeleiras em agressores. Promoção paralela de ações educativas nas escolas do estado. Atuação maior das forças policiais no interior de Minas Gerais , tendo como base um mapeamento preventivo as áreas de risco.

, tendo como base um mapeamento preventivo as áreas de risco. Valorização do agentes penais. Implementação de critérios para separar detentos, de acordo com o perfil e grau de periculosidade. E ainda, consolidar políticas de incentivo ao estudo e trabalho para presos.

Indira Xavier (UP)

Desmilitarizar e tirar o policiamento ostensivo do quadro administrativo militar, dando fim a subordinação e o vínculo com o Exército.

e tirar o policiamento ostensivo do quadro administrativo militar, dando fim a subordinação e o vínculo com o Exército. Uso de drogas passaria a ser caso de saúde pública. Capacitação da polícia dentro da temática.

passaria a ser caso de saúde pública. Capacitação da polícia dentro da temática. Aumento nas delegacias especializadas em violência e proteção à mulher, ampliando canais de denúncia, casas de acolhimento e redes de apoio.

especializadas em violência e proteção à mulher, ampliando canais de denúncia, casas de acolhimento e redes de apoio. Desencolvimento de campanhas para combater e prprevenir violência e ao assédio dentro das escolas .

. Implementação de medidas para intolerância de religiões de matriz africana.

Gabriel Azevedo (MDB)

Reconstrução do relacionamento com as forças de segurança com canal direto de comunicação, implementação de política salarial compatível com o limite fiscal. Contratação de efetivo de acordo com a demanda local. Suporte à saúde mental e garantia jurídica aos agentes que trabalham dentro da lei.

Criação do Centro Integrado de Inteligência Criminal junto a um banco de dados unificado entre as polícias civil, militar e penal, e o Corpo de bombeiros. Priorização de recursos para a perícia, resolução de crimes cibernéticos e investigação financeira.

junto a um banco de dados unificado entre as polícias civil, militar e penal, e o Corpo de bombeiros. Priorização de recursos para a perícia, resolução de crimes cibernéticos e investigação financeira. Custeio direto das despesas do segmento como manutenção de viaturas, combustível, peças e reformas de delegacias a fim de desafogar os municípios.

das despesas do segmento como manutenção de viaturas, combustível, peças e reformas de delegacias a fim de desafogar os municípios. Retomar o controle prisional com bloqueios de celulares sob gestão direta do Estado, isolamento de líderes do crime organizado, ampliação das APACs e nova estruturação do sistema socioeducativo independente do adulto.

com bloqueios de celulares sob gestão direta do Estado, isolamento de líderes do crime organizado, ampliação das APACs e nova estruturação do sistema socioeducativo independente do adulto. Criação de portal público com dados criminais atualizados conforme a localização.

Henrique Áreas (PCO)

Extinção urgente da polícia militar e de todo o conjunto de equipamentos de ações ostensivas no estado.

urgente da e de todo o conjunto de equipamentos de ações ostensivas no estado. Todos os trabalhadores, sejam urbanos ou da zona rural, terão direito a autodefesa.

Criação de locais de autodefesa organizados pelos trabalhadores e comunidades indígenas.

organizados pelos trabalhadores e comunidades indígenas. Defesa e liberação de armamento para trabalhadores do campo e indígenas.

Mateus Simões (PSD)

Combate às organizações criminosas de forma firme e simultânea em estruturas territoriais e instituições, com sufocamento financeiro.

e instituições, com sufocamento financeiro. Policiamento em fronteiras do estado de Minas Gerais será prioridade e acontecerá por meio de monitoramento integrado e compartilhamento de dados com estados próximos e União.

do estado de Minas Gerais será prioridade e acontecerá por meio de monitoramento integrado e compartilhamento de dados com estados próximos e União. Expansão do uso de ferramentas de inteligência e tecnológicas na atuação diária policial e da perícia criminal.

e tecnológicas na atuação diária policial e da perícia criminal. Aprofundamento das políticas públicas de acolhimento e prevenção à violência doméstica contra mulheres e combate rigoroso ao feminicídio, com integração entre as forças de segurança, assistência social e saúde.

de acolhimento e prevenção à violência doméstica contra mulheres e combate rigoroso ao feminicídio, com integração entre as forças de segurança, assistência social e saúde. Combate a crimes na internet focando nos recursos que sustentam golpistas, aliado a campanhas educacional digital a população.

focando nos recursos que sustentam golpistas, aliado a campanhas educacional digital a população. Valorização profissional das equipes de segurança, atendendo desde a remuneração a condições físicas e mentais a melhorias nos equipamentos.

a condições físicas e mentais a melhorias nos equipamentos. Ressocialização de detentos por meio do trabalho e controle prisional nas comunicações e atividades criminosas dentro dos presídios.

Tratamento no uso de drogas de em conjunto com a saúde e assistência social.

de em conjunto com a saúde e assistência social. Investimento contínuo da capacitação dos agentes do Corpo de Bombeiros com foco no combate a queimadas.

Professor Túlio Lopes (PCB)

Desmilitarização e unificação das polícias civil com a militar formando uma só no âmbito estadual para diminuir burocracias e elevar o índice de atendimentos e resoluções, e o povo como fiscalizador da atuação.

civil com a militar formando uma só no âmbito estadual para diminuir burocracias e elevar o índice de atendimentos e resoluções, e o povo como fiscalizador da atuação. Criação de conselhos compostos por agentes da segurança e pessoas civis para fiscalizar e investigar abusos na conduta dos agentes.

compostos por agentes da segurança e pessoas civis para fiscalizar e investigar abusos na conduta dos agentes. Priorização de investigações sobre crimes ambientais e financeiros, corrupção e violência doméstica. Rompimento da atuação ostensiva à populações vulneráveis e de periferias.

da atuação ostensiva à populações vulneráveis e de periferias. Instituição de um centro único de formação de agentes, com foco na proteção de direitos, conciliação de conflitos e ações comunitárias .

. Investimento na Inteligência Forense (perícias) e aumento na polícia científica para autonomia integral e imparcialidade .

. Valorização profissional dos servidores de carreira com garantia e valorização salarial .

. Políticas de prevenção à violência ligadas diretamente a investimentos em cultura, esporte, educação e trabalho de forma territorial.

ligadas diretamente a investimentos em cultura, esporte, educação e trabalho de forma territorial. Desarmamento da população de forma organizada e combate sistêmico de milícias .

. Extinção das unidades de ensino cívico-militares.

Ben Mendes (Missão)

Não consta plano de governo anexado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do candidato.

Rafael Duda (PSTU)