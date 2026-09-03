Viatura da Polícia Civil de Pernambuco
Reprodução/PCPE
Viatura da Polícia Civil de Pernambuco

Os candidatos ao governo de Pernambuco  apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Segurança Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

Guilherme Fonseca (PSTU)

  • Desmilitarização completa da Polícia Militar e reversão da dinâmica militarizada em todas as corporações e guardas civis;
  • Unificação das polícias em uma corporação única de caráter civil, com direito a sindicalização, greve e eleição popular de comandantes e delegados com mandatos revogáveis;
  •  Fim definitivo dos tribunais de Justiça Militar;
  • Combate a facções, máfias e milícias exclusivamente por meio de inteligência, investigação e confisco de patrimônio e fontes financeiras ligadas ao sistema bancário, em oposição a operações armadas em áreas periféricas;
  • Punição severa e responsabilização civil e criminal de comandantes por casos de tortura, chacinas e desaparecimentos forçados cometidos por agentes estatais;
  • Instalação obrigatória de câmeras nos uniformes com gravação ininterrupta, cujas imagens ficarão armazenadas sob a custódia e controle de órgãos civis;
  • Fomento, incentivo e garantia do direito à auto-organização popular de autodefesa das comunidades trabalhadoras e tradicionais;
  • Promoção de desencarceramento em massa, fim da privatização de presídios e revogação da atual Lei de Drogas;
  • Delegacias especializadas da mulher funcionando 24h, casas-abrigo e rede de atendimento descentralizada sob controle das trabalhadoras e da população.

Ivan Moraes (PSOL)

  • Proibição por lei do uso de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública em todo o estado, por considerar que possui alto potencial de discriminação racial;
  • Adoção massiva de câmeras corporais portáteis  com gravação contínua no uniforme de todos os policiais;
  • Criação de um sistema estadual de monitoramento e controle de registros de armas, com cruzamento automatizado de dados para suspender o registro de armas de Atiradores, Colecionadores e Caçadores (CACs) investigados ou condenados por violência doméstica;
  • Protocolo para que qualquer crime de gênero envolvendo armas de fogo seja classificado automaticamente como de "alto risco" para agilizar a resposta de proteção;
  • Expansão do atendimento 24h para todas as Delegacias da Mulher (DEAMs) do estado, com contratação de pessoal e integração tecnológica;
  • Capacitação obrigatória de agentes para atendimento humanizado de mulheres trans, travestis, crianças, idosos e grupos vulnerabilizados;
  • Criação de corregedorias externas independentes e canais seguros para receber denúncias de violência policial com proteção a testemunhas;
  • Formação inicial e periódica focada em racismo estrutural e neutralização de vieses inconscientes nas abordagens policiais, com coleta obrigatória de dados de raça/cor em todas as ocorrências;
  • Uso prioritário de tornozeleiras eletrônicas em crimes de menor gravidade para promover o desencarceramento, garantindo que a maioria dos apenados atue trabalhando com liberdade e direitos garantidos;


Jeremias Cosmo (Democrata)

  • Contratação de novos policiais civis, militares e bombeiros para ampliar a presença física de agentes em todas as regiões do estado;
  • Implantação de plataforma tecnológica para integrar os bancos de dados e sistemas de comunicação das forças de segurança estaduais;
  • Meta de reduzir o estoque de inquéritos policiais e processos investigativos paralisados em até três anos;
  • Investimento e estruturação física e de pessoal para a Polícia Científica de Pernambuco;
  • Modernização dos equipamentos operacionais com a expansão do uso de drones, sistemas de monitoramento inteligente e Inteligência Artificial.

João Campos (PSB)

  • Retomada do comando da segurança pública liderado diretamente pelo governador, estabelecendo metas territoriais rígidas de redução de criminalidade e acompanhamento permanente de índices;
  • Implementação de política estadual focada em inteligência e asfixia de fluxos operacionais e financeiros das organizações criminosas;
  • Cooperação estreita de inteligência contra o crime organizado interestadual com a FICCO/PE, Polícia Federal, PRF, Coaf e Receita Federal;
  • Criação de uma central integrada de monitoramento inteligente, unificando dados de segurança, trânsito, defesa civil e riscos de forma coordenada na Região Metropolitana;
  • Instalação de rede de videomonitoramento com Inteligência Artificial nas divisas estaduais e principais rodovias para interceptar rotas de tráfico;
  • Retomada de programs territoriais preventivos como a Patrulha Escolar e o Patrulhamento na Comunidade;
  • Expansão de novas unidades do COMPAZ na Região Metropolitana e cidades do interior para fortalecer territórios vulneráveis e prevenir a violência juvenil;
  • Convênios de cooperação operacional e de inteligência com as guardas municipais das 14 cidades da Região Metropolitana;
  • Plantão 24h para DEAMs e associação de núcleos do DHPP a essas unidades para dar respostas imediatas a feminicídios, além de criar a "Gratificação de Proteção à Mulher" para os policiais que nelas atuam;
  • Expansão de salas reservadas e humanizadas em delegacias comuns e equipamentos de saúde ou assistência social;
  • Recuperação do financiamento e expansão das unidades de acolhimento e equipes itinerantes de redução de danos para usuários de drogas em alta vulnerabilidade.

Professora Camila (UP)

  • Extinção imediata da estrutura militarizada da polícia e proibição de qualquer tipo de repressão contra manifestações sociais e movimentos populares;
  • Punição exemplar de torturadores e agentes violadores da ditadura militar através de uma revisão da Lei de Anistia;
  • Ampliação urgente de todas as Delegacias da Mulher do estado para funcionamento ininterrupto de 24h, com reforço de viaturas, contingente técnico de investigadoras, advogadas e psicólogas para acolhimento das vítimas.


Raquel Lyra (PSD)

  • Expansão e fortalecimento institucional do programa estadual Juntos pela Segurança, ampliando a integração com o Sistema de Justiça;
  • Convocação periódica de concursos para repor o efetivo das forças de segurança estaduais;
  • Implantação de câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas (OCR) integradas a centrais no Recife, em Caruaru e em Petrolina;
  • Criação de novos complexos regionais para descentralizar os serviços de perícia criminal e de medicina legal;
  • Conclusão da Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES), construção de sete novos Batalhões da PM, instalação do 4º BIESP e término das obras do 1º Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) no Bairro do Recife;
  • Suporte financeiro e técnico do estado para equipar e capacitar as guardas civis municipais;
  • Uso de tecnologia inédita de monitoramento que interliga a tornozeleira eletrônica do agressor ao dispositivo portátil de proteção da vítima para coibir violações de medidas protetivas;
  • Garantia de cobertura de plantão ininterrupto 24h em todas as Delegacias do estado, aliada à expansão de novas Salas Lilás;
  • Conclusão das obras dos complexos penitenciários de Araçoiaba, Itaquitinga (unidades III, IV e V), e de Tacaimbó;
  • Expansão de fábricas e de escolas de qualificação profissional para a população carcerária.

Renan Hallais (Missão)

  • Envio de projeto de lei à ALEPE para criar o "Sistema Estadual de Monitoramento e Resposta ao Déficit de Efetivo", estabelecendo níveis de alerta e gatilhos automáticos para concursos periódicos e contratações imediatas;
  • Plano plurianual de contratação técnica para que todas as corporações estatais atinjam ao menos 85% de seu efetivo legal até o final do mandato;
  • Implantação de plataforma unificada de videomonitoramento inteligente com leitura de placas, reconhecimento facial e Inteligência Artificial, normatizada pela lei do Marco Legal do SmartPE;
  • Unificação em tempo real dos bancos de dados operacionais e de inteligência criminal de todas as forças de segurança de Pernambuco;
  • Implantação modular de bases comunitárias e postos móveis integrados da PM e bombeiros em cidades com alta taxa de crimes (como Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata;
  • Articular politicamente com o governo federal e o Congresso Nacional a obrigatoriedade nacional da instalação de bloqueadores inteligentes de sinais de telecomunicações nas unidades prisionais;
  • Recrutamento voluntário de agentes da segurança para atuar como educadores de referência e mediadores de conflito em 80 escolas prioritárias do estado;
  • Lei "Sem Apologia": Proibição expressa de uso de recursos públicos do estado (editais, estatais ou Fundarpe) para contratação de artistas que façam apologia ao tráfico de drogas, a facções criminosas ou que peçam a liberdade de condenados;
  • Trabalho carcerário focado em oficinas industriais intramuros e força-tarefa em obras públicas estaduais, com a meta de ter 25% da população carcerária trabalhando até 2030.

Victor Assis (PCO)

  • Extinção imediata da Polícia Militar e de todas as estruturas armadas e repressivas estatais;
  • Reconhecimento do direito absoluto e irrestrito ao armamento e à autodefesa armada para todos os trabalhadores da cidade, do campo e das comunidades tradicionais;
  • Organização de comitês independentes geridos diretamente pelos próprios trabalhadores e indígenas para garantir a segurança de seus territórios;
  • Combate ao massacre do povo negro, jovens e trabalhadores periféricos pelas mãos de agentes do Estado.

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