Divulgação Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40% das intenções de voto para a Presidência da República, contra 35% do senador Flávio Bolsonaro (PL), no principal cenário de primeiro turno da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (10). A diferença de cinco pontos coloca Lula numericamente à frente de Flávio fora do limite da margem de erro.

Na pesquisa anterior, divulgada em 3 de agosto, Lula tinha 41%, enquanto Flávio registrava 37%. A vantagem era de quatro pontos percentuais e estava no limite da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

O novo levantamento mostra, portanto, uma oscilação negativa de um ponto para Lula e de dois pontos para Flávio. Com isso, a distância entre os dois passou de quatro para cinco pontos percentuais.

Cenário de segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a diferença é menor. Lula aparece com 47%, enquanto o senador tem 44%.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a diferença de três pontos caracteriza empate técnico entre os dois candidatos.

O resultado indica que, apesar da vantagem numérica de Lula no primeiro turno, o cenário para uma eventual segunda etapa permanece mais equilibrado.

Outros candidatos

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento apresenta outros nomes aos entrevistados no cenário de primeiro turno.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 6% das intenções de voto, enquanto Renan Santos (Missão) tem 5%. Romeu Zema (Novo) registra 3%.

Também aparecem no levantamento Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante), com 2% cada.

Os demais candidatos somam percentuais menores. A pesquisa também considera os entrevistados que declararam voto em branco ou nulo, além daqueles que não souberam ou não responderam.

O que significa empate técnico

O termo empate técnico é usado quando a diferença entre dois candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa.

No levantamento BTG/Nexus, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por isso, embora Lula tenha 47% e Flávio 44% no cenário de segundo turno, não é possível afirmar, considerando apenas esses números, que o presidente esteja estatisticamente à frente.

No primeiro turno, a diferença entre os dois é de cinco pontos, superior à margem de erro indicada pela pesquisa.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Nexus, em parceria com o BTG Pactual, e ouviu eleitores para medir as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026.

Como ocorre com pesquisas eleitorais, os resultados representam o cenário no período em que as entrevistas foram realizadas e podem mudar até o dia da votação.





A margem de erro de dois pontos percentuais significa que os percentuais apresentados podem variar para cima ou para baixo dentro desse intervalo, considerando o nível de confiança e as características da amostra.