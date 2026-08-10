Corpo de Bombeiros Colisão frontal deixa duas crianças feridas, em Jataí

Duas crianças, de 8 e 10 anos, ficaram feridas após uma colisão frontal entre duas caminhonetes na noite deste domingo (09), em Jataí, no sudoeste de Goiás. O acidente ocorreu na Avenida César de Almeida, antiga BR-158, em frente ao Aeroporto Municipal.

Segundo o, as vítimas estavam em uma Volkswagen Saveiro e foram encontradas conscientes, caminhando pelo local e com escoriações pelo corpo.

As crianças receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do 13º Batalhão Bombeiro Militar e foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Jataí, acompanhadas pelas mães.

A colisão envolveu a Saveiro e uma Toyota Hilux, ambas de cor branca. O motorista da Hilux, de 66 anos, não ficou ferido e recusou atendimento médico.





Saveiro trafegava na contramão, diz PM

De acordo com o registro da Polícia Militar, a Hilux seguia pela avenida quando foi surpreendida pela Saveiro, que trafegava na contramão. Os dois veículos bateram de frente.

Ainda segundo a ocorrência, o motorista da Saveiro deixou o local depois que as crianças foram socorridas.

A Polícia Militar permaneceu na região para os procedimentos relacionados ao trânsito e para a liberação da