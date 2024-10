Junior Pio/ Máximo Moura / ALCE Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) disputam o segundo turno das eleições em Fortaleza





Pesquisa do Instituto Real Time Big Data , divulgada nesta sexta-feira (25), mostra um empate técnico nas eleições para prefeitura de Fortaleza , capital do Ceará . O deputado estadual Evandro Leitão (PT) obteve 47% das intenções de votos na pesquisa, enquanto o deputado federal André Fernandes (PL) apareceu 45%. Eles estão empatados na margem de erro de 3 pontos percentuais.

As intenções de votos nulos ou brancos atingiram 5%, enquanto não sabem ou não responderam somam 3%. O resultado foi obtido no levantamento estimulado, no qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores.

Considerando os votos válidos (quando são excluídos os brancos e nulos), Evandro Leitão aparece com 51%, e André Fernandes com 49%.

A pesquisa

A pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, foi realizada com 1.000 entrevistados entre os dias 23 e 24 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número CE-03026/2024.





